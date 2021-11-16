台中西屯11月有槍擊案？ 六分局否認：但有查獲槍彈

市議員陳世凱指十一月西屯區有槍擊案，六分局否認，有查到槍沒有槍擊案。（記者蘇金鳳攝）

2021/11/16 17:42

〔記者蘇金鳳、許國楨／台中報導〕台中日前發生瑪莎拉蒂3名惡少將宋姓大學生打到一度昏迷，民進黨市議員陳世凱今日在議會指出，指有民眾向他爆料，11月11日台中市西屯有發生槍擊，副市長陳子敬、警察局都不知道？警察局長蔡蒼柏表示，沒有槍擊案。

民進黨市議員陳世凱今天在市議會爆料，指台中市在11月初發生一起槍擊案，但在警方提供的資料裡卻毫無蹤跡，痛批台中市警察局是不是被罵怕了，想要用不提供資料，這樣的消極辦法來逃避責任。

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陳世凱指出，針對市警局提供的槍擊案件簡述，去年1至今發生的案件只統計到9月，但他卻有消息指出，11月初也發生了槍擊案件，而在此資料上卻看不到相關的資訊。陳世凱質疑警方，是沒有掌握相關資訊，還是刻意漏列，美化整體治安數字？

陳世凱強調，根據民眾的訊息指出，在11月11號的西屯區又爆出槍擊案且貫穿民宅，但警方截至目前卻絲毫無所悉，恐怕讓人民對於台中治安的信心繼續降低。

台中市第六分局表示，本月11日接獲35歲李姓男子涉嫌擁槍自重情資，立即成立專案小組並報請台中地檢署指揮偵辦，隔天迅速持拘票在沙鹿區將李嫌拘提到案，起出改造手槍1把、子彈9顆及安非他命1包等證物，訊後依槍砲及毒品罪嫌送辦，另李嫌是否有涉及開槍案件及槍枝來源，警方擴大深入追查中。

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