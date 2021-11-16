為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    公司逃漏稅被罰5千萬 前負責人脫產逃匿2度進管收所

    新北分署行政執行官（右）及書記官（中）將陳男（左）解送回新北分署。（記者王定傳翻攝）

    新北分署行政執行官（右）及書記官（中）將陳男（左）解送回新北分署。（記者王定傳翻攝）

    2021/11/16 16:22

    〔記者王定傳／新北報導〕新璉富實業股份有限公司因欠繳營業稅罰鍰並脫產，去年間，行政執行署新北分署向法院聲請管收陳姓前任負責人獲准，陳男抗告成功，管收41天即釋放，新北分署再次抗告成功，今年2月，新北地院裁定准予續行管收，新北分署耗時9個月尋覓陳男行蹤，終於在上週四拘獲陳男，同日解送管收所繼續管收。

    新北分署指出，在新北市新莊區從事機械設備製造業及批發業的新璉富公司，由現年70歲的陳男擔任負責人期間，明知公司有進貨事實，卻未依法取得憑證，以虛設行號及非實際交易的公司所開立的統一發票，作為進項憑證，虛報進項稅額，逃漏營業稅，經財政部北區國稅局新莊稽徵所查獲，裁處營業稅罰鍰合計約5千萬元，並於2007年間移送新北分署執行。

    新北分署調查，陳男雖曾在新北分署執行期間書立擔保書，擔保公司所滯納的營業稅罰鍰，但他坐落坐落於雲林縣的土地及新北市新莊區的房產經拍賣後，僅受償約560萬元，尚欠約4400萬元。

    行政執行官調查發現，陳男於2005年間接獲國稅局調查函後，陸續自公司銀行存款帳戶提領多筆現金，累計達1200餘萬元，另多次匯款至自己的銀行存款帳戶，累計達480餘萬元。

    調查發現，2005年間，陳男還以2個當年並無資力的兒子名義出資，在桃園市新屋區成立另一間公司，由陳男擔任實際負責人，從事相同業務，並自該公司銀行存款中，轉帳1200餘萬元給新璉富公司，再將其中680萬元轉匯至個人銀行存款帳戶。

    新北分署指出，2006年間，陳男把新璉富公司負責人變更為不知情的第三人，企圖卸責，規避執行，並自新璉富公司的銀行存款帳戶匯款美金5萬餘元至新公司；更於接獲國稅局罰鍰處分書後，將新璉富公司名下2部車輛，以買賣過戶至新公司脫產。

    去年7月間，新北分署向新北地院聲請管收陳男獲准，陳男不服，提起抗告成功，法院裁定釋放，陳男僅被管收41天；陳男於獲釋後，雖自動辦理人壽保險解約，以解約金清償營業稅罰鍰約250萬元，但尚欠約4200萬元，仍拒不清償。

    新北分署不服提起再抗告獲勝，今年2月間，新北地院裁定准予續行管收，此時陳男已逃匿無蹤，新北分署耗時9個月尋覓陳男行蹤，今年11月12日在桃園市拘獲陳男，同日解送管收所繼續管收，補足3個月管收期間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    欠稅1.6億 脫產12億裝窮 車商管收
    2021/02/05 05:30

    欠稅1.6億 脫產12億裝窮 車商管收
    欠稅6千萬脫產 只能關3個月
    2020/04/25 05:30

    欠稅6千萬脫產 只能關3個月

    石墨烯棉被戰開打！專家教你不受騙
    欠稅1809萬 仲介一聽「管收」乖乖繳錢
    2017/08/22 17:24

    欠稅1809萬 仲介一聽「管收」乖乖繳錢
    脫產逾億欠千萬稅 管收
    2016/01/16 06:00

    脫產逾億欠千萬稅 管收

    Focus Active Lv2超質型
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播