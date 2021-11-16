公司逃漏稅被罰5千萬 前負責人脫產逃匿2度進管收所

新北分署行政執行官（右）及書記官（中）將陳男（左）解送回新北分署。（記者王定傳翻攝）

2021/11/16 16:22

〔記者王定傳／新北報導〕新璉富實業股份有限公司因欠繳營業稅罰鍰並脫產，去年間，行政執行署新北分署向法院聲請管收陳姓前任負責人獲准，陳男抗告成功，管收41天即釋放，新北分署再次抗告成功，今年2月，新北地院裁定准予續行管收，新北分署耗時9個月尋覓陳男行蹤，終於在上週四拘獲陳男，同日解送管收所繼續管收。

新北分署指出，在新北市新莊區從事機械設備製造業及批發業的新璉富公司，由現年70歲的陳男擔任負責人期間，明知公司有進貨事實，卻未依法取得憑證，以虛設行號及非實際交易的公司所開立的統一發票，作為進項憑證，虛報進項稅額，逃漏營業稅，經財政部北區國稅局新莊稽徵所查獲，裁處營業稅罰鍰合計約5千萬元，並於2007年間移送新北分署執行。

請繼續往下閱讀...

新北分署調查，陳男雖曾在新北分署執行期間書立擔保書，擔保公司所滯納的營業稅罰鍰，但他坐落坐落於雲林縣的土地及新北市新莊區的房產經拍賣後，僅受償約560萬元，尚欠約4400萬元。

行政執行官調查發現，陳男於2005年間接獲國稅局調查函後，陸續自公司銀行存款帳戶提領多筆現金，累計達1200餘萬元，另多次匯款至自己的銀行存款帳戶，累計達480餘萬元。

調查發現，2005年間，陳男還以2個當年並無資力的兒子名義出資，在桃園市新屋區成立另一間公司，由陳男擔任實際負責人，從事相同業務，並自該公司銀行存款中，轉帳1200餘萬元給新璉富公司，再將其中680萬元轉匯至個人銀行存款帳戶。

新北分署指出，2006年間，陳男把新璉富公司負責人變更為不知情的第三人，企圖卸責，規避執行，並自新璉富公司的銀行存款帳戶匯款美金5萬餘元至新公司；更於接獲國稅局罰鍰處分書後，將新璉富公司名下2部車輛，以買賣過戶至新公司脫產。

去年7月間，新北分署向新北地院聲請管收陳男獲准，陳男不服，提起抗告成功，法院裁定釋放，陳男僅被管收41天；陳男於獲釋後，雖自動辦理人壽保險解約，以解約金清償營業稅罰鍰約250萬元，但尚欠約4200萬元，仍拒不清償。

新北分署不服提起再抗告獲勝，今年2月間，新北地院裁定准予續行管收，此時陳男已逃匿無蹤，新北分署耗時9個月尋覓陳男行蹤，今年11月12日在桃園市拘獲陳男，同日解送管收所繼續管收，補足3個月管收期間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法