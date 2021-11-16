「飛碟專家」涉收錢替人寫訴狀 違反律師法判3月確定

「飛碟專家」江晃榮因違反律師法，今遭高院判刑3月、緩刑2年，他庭後受訪喊冤。（記者楊國文攝）

2021/11/16 11:21

〔記者楊國文／台北報導〕曾任中華UFO科學學會創會理事長，不僅出書並多次上電視暢談外星人的「飛碟專家」江晃榮，被控幫1名自稱遭電磁波攻擊、欲興訟的蔡姓女子寫民事起訴狀，而收費2萬元，因江後來表示無法勝訴，又拒絕返還該2萬元，雙方起爭執，蔡女發現江沒有律師資格，告發江違反律師法，一審判江4月徒刑，得易科罰金12萬元，且併科罰金5萬元；高等法院今改判江3月徒刑，得易科罰金9萬元，且併科罰金4萬元，得以易服勞役40天代替，緩刑2年確定。

高院判決指出，江晃榮就非法執行律師業務一事，坦承犯行，並就違反律師法部份，與告訴人蔡女達成民事調解，賠償2萬5千元，請求從輕量刑並諭知緩刑，合議庭審酌其犯後態度及犯罪動機、其素行良好，未曾被判有期徒刑以上之刑，特別減刑，並給予緩刑2年的宣告，以啟自新。

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庭後，江晃榮受訪仍喊冤，指蔡女是因購買健康產品，該2萬元款項是支付產品的部份款項，並非律師費用，他曾控告蔡女涉誣告和偽證罪，但都獲檢方不起訴，打算要對蔡女提起民事損害賠償訴訟。

江晃榮具生化博士學歷，還撰寫多本UFO（指不明飛行物，俗稱飛碟）書籍，曾任中華UFO科學學會創會理事長、台灣外星人研究所所長，並時常受邀參加電視節目談論外星人、不明飛行物相關議題，因此被外界稱為飛碟專家，沒想到卻因幫人寫狀紙而吃官司。

蔡女指稱，長年遭到電磁波攻擊，打算對醫院提告民事官司，江告訴她，業餘時會幫人寫訴狀及代理訴訟，常告贏對方，她依照江的指示匯款2萬元給他，江則幫忙撰寫民事起訴狀，但江後來表示無法勝訴，也拒絕返還款項，蔡女發現江根本不是律師，因此提告江違反律師法。檢方偵查後，將江起訴。

江庭訊否認犯行，承認沒有律師資格，及曾任健康產品公司的顧問，但辯稱蔡女匯款2萬元，是支付她向公司購買健康產品的部份費用，而他是義務替賣健康產品的公司客戶撰寫訴訟書狀，沒有另外收費，也無營利意圖。

蔡女則證稱，該筆2萬元款項是為了聘請江替她辦理訴訟事件，沒有要購買商品或其他服務，原先她打算告一家醫院婦產科，但江卻說要告醫院精神科醫生，但江幫她撰寫訴狀內容，沒有達到她的要求。

台北地院依據2人往來對話紀錄、交易資料等事證，審理認定江並無律師資格，竟收費替蔡女撰寫民事起訴狀，已觸犯律師法將他判刑4月，得易科罰金12萬元，且併科罰金5萬元。全案上訴高院審理，高院今改判江晃榮3月徒刑，得易科罰金9萬元，且併科罰金4萬元，得以易服勞役40天代替，緩刑2年，全案確定。

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