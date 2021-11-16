肇事逃逸改判無罪 法官調查：原來他去隔壁大哥家換洗

李男涉肇事逃逸，被高雄高分院改判無罪。（記者鮑建信攝）

2021/11/16 07:07

〔記者鮑建信／高雄報導〕原住民李姓男子駕駛小貨車與鄧姓騎士擦撞，身體沾染鮮血，因車禍地點碰巧在他胞兄住處旁邊，他步行1分多鐘前往換洗，卻被認定肇事逃逸，判處徒刑6月要關，高雄高分院認為他有向鄧男交待去處，並請友人幫忙照顧被害人，主觀上沒有肇逃犯意，改判無罪。

檢方指出，2019年12月21日中午12點，李姓被告在高雄市杉林區和氣街某處飲用高粱酒後，駕駛自用小貨車上路。當天下午2時40分許，行經杉林區合心路33之1 號「真耶穌教會」門前，與也喝啤酒騎機車的鄧男（酒駕部分處徒刑2月，併科罰金1萬元確定）發生碰撞，鄧男倒地小腳受傷。

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李男將鄧男扶至路旁後，即逕自徒步離開，警方抵達現場，經謝姓路人告知，李男去同區互愛街其胞兄住處，警方找到他進行酒測為每公升0.62毫克。

橋頭地院依公共危險罪，判處李男有期徒刑3月，可易科罰金，另併科罰金2萬元﹔至於肇逃部分，則處徒刑6月，不能易科罰金要關。李男針對肇逃部分，上訴高雄高分院要求翻案。

2審合議庭法官調查，車禍案發後，李男曾告知鄧暫時離開，並請謝姓友人幫忙照料鄧，他去步行不到2分鐘的胞兄住處，清洗鮮血、漱口，沒多久謝就帶員警找上門，因而認定被告主觀上沒有肇逃犯意，改判無罪，可上訴。

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