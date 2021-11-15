徐宿良案》明知毒品不見回覆檢「送鑑中」 調查官：以為很快找到

調查官詹孟霖（右）在律師陪同下出庭。（記者鄭淑婷攝）

2021/11/15 18:32

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕調查局航業調查處基隆站前緝毒組長徐宿良涉嫌與毒梟勾結盜賣毒品案，桃園地院今天召開準備程序庭，承辦毒品案的調查官詹孟霖，被控明知毒品下落不明，仍以送鑑定中回覆桃園地檢署檢察官催辦公文，他出庭時坦承起訴事實，並稱「以為毒品很快就會找到才會這樣回覆」，而此事是源於他保管公物不確實及對公文書製作不嚴謹所致，被記1大過處分及調職後，工作態度已有調整，對於刑責部分會坦然接受，辯護人則希望法官能予以自新機會，讓詹能留在調查局繼續工作。

徐宿良被控涉嫌6度盜賣查扣毒品，不法獲利高達1.68億，阮姓男子毒品案扣案毒品也在其中，起訴指出，2019年11月22日前，詹發現阮男毒品不見，經確認沒送法務部鑑識科學處鑑定，對於桃檢檢察官催辦公文，詹卻於2019年11月25日函文給鑑識科學處、26日回覆桃檢毒品送鑑中，被依公務員登載不實罪嫌起訴。

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詹孟霖出庭時表示，找不到毒品下落且確認沒有送鑑定後有跟時任航基站副主任林聖智及徐宿良回報，對該如何回覆桃檢催辦公文，他曾向徐提議先回覆送鑑定中，不記得徐當下有無表示反對或同意，至於有無跟林提過則沒有印象，「我當初會這樣提議，是以為毒品很快就會找到」。

詹在答辯時自陳，此次案件源於他保管公物不確實及對公文書製作不實所致，被記1大過處分及調職後，工作態度已有調整，至於刑責部分會坦然接受；辯護人則表示，請法官審酌詹於任職期間屢因緝毒受獎，予以自新機會，讓詹能留在調查局繼續工作。

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