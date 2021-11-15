A2億買百張台積電被查扣 劉冠軍夫妻遭聲請沒收未到庭

劉冠軍A2億，其中500萬元贓款用來買100張股票，現已翻倍漲至1.3億元，士檢獲報疑有劉家人透過管道索回，聲請沒收，但士院下午開庭時，劉冠軍夫妻並未到庭。（本報合成）

2021/11/15 15:28

〔記者溫于德／台北報導〕國安局前上校出納組長劉冠軍管理「奉天」與「當陽」兩機密外交帳戶，卻侵占公款、中飽私囊近2億元，其中500萬元贓款用來購買100張台積電股票，2000年東窗事發潛逃國外，來不及變賣的股票遭檢方扣押，經過多年配股配息，現翻倍成200張，市值高達1.3億元，近日疑有劉家人透過管道想索回，士林地檢署察覺有異聲請沒收，士林地院下午開庭時，因潛逃劉與其妻孟雯華均未到庭，法院庭末諭知全案候核辦。

1995年至2000年間，劉冠軍大膽A走1.9億多元本金與孳息，除存入自己帳戶，還豪擲億元買股票、豪宅、象牙、名錶、珠寶、高爾夫球證，當時適逢台積電股票一張50元，劉花500萬贓款萬購入100張，另也買聯電、華邦電、云辰共數百張。

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劉犯行敗露遭檢調懷疑涉嫌貪污治罪條例時，盛傳劉連夜赴中，法務部調查局外逃通緝犯查詢系統則指劉可能潛逃時間為2000年9月，可能潛逃地點則為加拿大，家人也遠走他鄉，全家人財產被檢方查扣。

國安局事後認劉妻孟雯華名下的6000萬元豪宅，是用贓款購得，提起民事告訴獲勝確定。士檢另於今年3月底獲報，劉家人透過管道想索回台積電100張台積電股票，經過多年配股配息，現翻倍成200張，市值高達1.3億元，緊急向法院聲請沒收劉被查扣的財產。

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