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    首頁　>　社會

    女學生遭下藥玷辱 補習班主任重判

    示意圖。

    示意圖。

    2021/11/15 06:45

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市某補習班主任阿瑞（化名）涉嫌謊稱替缺錢的未成年女學生媒介同性戀女子，讓她賺取20000元報酬後，將她載往摩鐵下藥侵犯，被高雄高分院依妨害性自主罪，判處有期徒刑7年2月。

    判決書指出，被告阿瑞因擔任補習班主任，與前來補習的未成年女學生小雪（化名）相識後，並得知她缺錢花用，竟謊稱可以媒介同性戀女子與她發生超友誼關係，可賺取20000元報酬，小雪誤以為真。

    2019年4月7日上午9點，阿瑞載小雪前往「伊甸風情精品旅館」後，改稱性交易對象其實是男客，要她先將其當成男客練習，但遭到小雪拒絕，阿瑞涉嫌誘騙她飲用摻有Zolpidem成分檸檬紅茶。

    小雪服用後藥效發作，呈現意識模糊、無力抵抗，阿瑞涉嫌趁機侵犯得逞後，當場交付10000元。小雪清醒發現衣衫不整，且感覺頭暈、頭痛、想吐，隨後由阿瑞載回家後，告知前男女，由家人帶她到醫院檢查並報警。

    被告則辯稱兩情相悅，並因小雪容易緊張，徵得她同意，在檸檬紅摻入藥劑，讓她服用後舒緩心情，否認犯行。

    2審合議庭法官調查，據兩造通話紀錄等證據，認定阿瑞所辯不足採，判決他有罪，但比原審稍輕，可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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