小客車連撞2車後四輪朝天 疑疲勞駕駛惹禍釀2傷

桃園中壢3車連環撞，圖中肇事車輛連撞2車後翻車、四輪朝天。（記者李容萍翻攝）

2021/11/14 20:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢大江購物中心前方的中園路二段道路，今（14日）下午發生3車碰撞的交通事故，其中1車翻覆後四輪朝天，共造成2名駕駛人受傷。警方初步調查，疑因肇事駕駛疲勞駕車，變換車道時不慎所致，將調查釐清肇事責任。

警方調查，42歲王姓男子下午2點10分許駕駛自小客車，行經中壢區中園路二段往大園方向，欲左轉變換至內側車道時，先與前方同向行駛、停等車陣中的余姓男子（37歲）駕駛的車輛發生擦撞，之後又再撞到另一輛林女（53歲）駕駛塞在車陣中的自小客車。

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3車連環撞後，王男車輛在連續碰撞後，疑因方向盤失控，王男車輛當場翻覆四輪朝天，經消防局119調派救護車到場救出後，所幸僅有左手擦傷，而另一輛遭王男碰撞的林姓駕人則是胸部挫傷，均沒有生命危險。

案經警方對3名駕駛人實施酒測，皆無飲酒，初步研判可能是王男精神不濟、變換車道不慎所致，已深入追查釐清事故原因外，而一度封閉的車禍現場，經警方通知消防隊、拖吊車、清潔隊協助，現場於下午3點40分清除完畢並恢復通行。

警方呼籲，駕駛車輛務必養足精神再上路，專注前方人、車、路況，切勿疲勞駕駛並保持行車安全距離，以維交通安全。

桃園中壢3車連環撞，圖中肇事車輛連撞2車後翻車、四輪朝天。（記者李容萍翻攝）

桃園中壢3車連環撞造成2人受傷，救護車到場協助送醫。（記者李容萍翻攝）

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