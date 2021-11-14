少婦吸毒暴斃閨密竟見死不救 夥友人「運屍丟包」雙雙判刑

楊女閨密黃女及黃男，將楊女遺體運回住處後離去，過程全被監視器錄下。 （資料照）

2021/11/14 15:10

〔記者錢利忠／台北報導〕林姓男子與楊姓妻子吵架後離家，隔天回家卻見妻子在家斷氣，一旁還有毒品，楊女原被誤會是服毒輕生，檢警追查後發現，楊女曾與黃姓閨密去找黃姓男同事談心，楊女施用黃男提供的過量毒品猝死，黃男竟與黃女一同將楊女的遺體丟包回家；台北地院依轉讓禁藥致死及遺棄屍體等罪，判黃男7年6月徒刑，黃女則被依遺棄屍體罪判刑6月，得易科18萬元罰金；可上訴。

林男與楊女於2018年12月1日協議離婚時吵架，林男氣得離家，楊女則去找黃姓閨密，黃女帶楊女到黃男位於北市東園街的住處談心，黃男則留下毒咖啡包及搖頭丸給2人「放鬆」。

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2女一邊喝酒一邊施用毒品，後來楊女因施用過量毒品而抽搐，黃女怕吸毒被逮，不敢將楊女送醫，隨即打電話向黃男求助，但當黃男返家後，楊女已斷氣。

黃男及黃女討論後，決定將楊女丟包回家卸責，黃男開車載黃女及楊女遺體回到楊女的住處，從楊女的包包內找到鑰匙，確認屋內沒人之後，隨即將楊女丟包回家，並在楊女的身旁，放了1包裝有4顆搖頭丸的夾鏈袋，製造楊女服毒過量的假象。

事發後，檢警調閱附近監視器畫面，這才發現黃男及黃女涉嫌「運屍」丟包，2人到案後自知難逃法網，這才認罪。

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