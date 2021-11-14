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    首頁　>　社會

    嘉義男子持西瓜刀衝進檳榔攤 把人砍到頭頸重傷休克

    嘉義縣太保市賴姓男子把廖姓男子砍成重傷。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣太保市賴姓男子把廖姓男子砍成重傷。（記者林宜樟攝）

    2021/11/14 12:05

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市賴姓男子，因妄想和鄰居廖姓男子有糾紛，11月12日晚上接近9點，看到廖姓男子在一處檳榔攤，竟持西瓜刀衝進檳榔攤朝廖男砍頭，廖男大哥見狀趕緊阻止也被砍傷，廖男遭砍成重傷休克，送醫急救，還在加護病房觀察，警方當晚逮捕賴男，依殺人未遂罪嫌送辦，昨天檢方聲押，由法院裁定獲准。

    據了解，賴姓男子沒有精神障礙手冊，但平時精神常出狀況，不願就醫，當地里長多次通報，目前由衛生局列管；賴男已離婚，懷疑和鄰居廖男有糾紛。

    賴男已離婚，懷疑和鄰居廖男有糾紛，11月12日晚上騎機車看到賴男在一處檳榔攤，隨即拿一把約40公分的西瓜刀衝進檳榔攤，從後方猛力砍下，廖男頭頸遭砍，轉身反抗，身上多處受刀傷，被砍成休克癱軟在地，現場民眾見狀趕緊報案，賴男逃回家中，被警方逮捕。賴男對警方供稱，他就是要砍廖男，至於2人之間有何糾紛，尚在調查中。

    當地里長說，賴男是當地頭痛人物，多次通報列管，「全里都不希望他回來」，希望司法機關妥善處置，不能隨便讓他回來。

    廖男親友說，廖男有長輩及妻小要照顧，一個人工作照顧全家，家境並不好，現在莫名被人砍成重傷住院，一家生計頓時失去依靠，非常可憐。

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