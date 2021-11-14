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    率眾打人會傳染？雲林6煞深夜砸豆漿店 竟是為了5萬元

    深夜率眾砸店，6名嫌犯落網。（記者詹士弘翻攝）

    深夜率眾砸店，6名嫌犯落網。（記者詹士弘翻攝）

    2021/11/14 11:26

    〔記者詹士弘／雲林報導〕繼台中瑪莎拉蒂男因行車糾紛當街將男大生毆成重傷之後，雲林也傳出有民眾因5萬元債務，深夜聚眾砸店，連鋁棒都打彎了；警方連夜追查偵辦，循線掌握相關犯嫌，已將涉案犯嫌6人查緝到案，避免治安失控。

    斗六警分局於13日凌晨1時45分許接獲報案，指在林內鄉某間豆漿店發生砸店毀損案件，現場9名男子持棍棒至該店砸毀店內物品，警方立即啟動快速打擊部隊到場，於現場逮捕1名犯嫌，查扣遺留於現場的球棒及鐵管。

    警方調查，陳姓主嫌（32歲）與店家家屬有5萬元債務糾紛，陳嫌於當日與其聯繫追討債務未果，因此陳嫌率眾前往砸店，毀損店內招牌、封口機、冰箱等物，並造成被害人輕微擦傷。

    警方獲報後，立即啟動快速打擊部隊到場，連夜調閱監視器追查到犯嫌作案車輛，立即將6名犯嫌追查到案，將涉嫌對象全部依刑法妨害秩序、傷害、恐嚇及毀損罪嫌雲林地檢署偵辦，並持續追查相關犯嫌。

    斗六分局長蔡進明呼籲民眾，有債務糾紛應循正當管道尋求救濟，不能以暴力行為追討債務，警方也重申絕對不允許任何街頭暴力行為，對於任何街頭違法脫序行為絕對強勢執法、依法嚴辦，以靖社會治安。

    雲林縣長張麗善也表示，對於歹徒囂張行徑，公然違法，侵入店家威嚇百姓，予以最嚴厲的譴責，如此惡行惡狀公然挑戰公權力，於法不容。她要求即日起警察局同仁加強巡邏查緝，強力維護治安，保護縣民安全。

    歹徒砸店用的鋁棒都打彎了。（記者詹士弘翻攝）

    歹徒砸店用的鋁棒都打彎了。（記者詹士弘翻攝）

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