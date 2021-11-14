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    首頁　>　社會

    礁溪警兵分4路、盤查把風者 破獲天九牌職業賭場

    警方查扣賭具天九牌1副、骰子9顆、監視器設備（主機1台） 及賭資（含抽頭金）共5890元。 （記者林敬倫翻攝）

    警方查扣賭具天九牌1副、骰子9顆、監視器設備（主機1台） 及賭資（含抽頭金）共5890元。 （記者林敬倫翻攝）

    2021/11/14 11:03

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪分局昨兵分4路，前往礁溪一處鐵皮屋天九牌職業賭場，先由一組人盤查把風的鄭姓男子，禁止其通訊，再由其他3組人從賭場側面與後方闖入，逮捕賴姓主持人、把風鄭姓男子2人與賭客14人，並查扣賭具天九牌1副、骰子9顆、監視器設備（主機1台） 及賭資（含抽頭金）共5890元。

    據了解，警方於月初接獲情資，礁溪某處鐵皮屋，疑似開設天九牌質借賭場，經長期蒐證，掌握賭場位置及相關情資後，遂於昨持宜蘭地方法院核發之搜索票，兵分4路前往鐵皮屋。

    賭場鐵皮屋前、後門都裝設監視器監控，賭場主持人賴姓男子還指派鄭姓男子在門口把風，警方先由一組人馬上前盤查把風的鄭姓男子等2人，禁止他們通訊，再由其他3組人馬，分別從鐵皮屋的側門及後門攻堅。

    警方進到賭場後，因內部錯綜複雜，賭客四處逃散，所幸警力充沛，未讓任何人逃脫，在場的賴姓主持人、鄭姓等把風者2人與14名賭客，全數被逮捕；據賴男供稱，賭場以抽頭的方式經營，賭客下注300元且贏錢，賭場就可抽10元，每天扣掉便當錢，約可進帳2000至3000元。

    警方說，全案賴姓主持人獲得多少不法所得，還要清查，賴男依刑法賭博罪，移送宜蘭地方檢察署偵辦，至於賭客則依違反社會秩序維護法裁處。

    宜蘭縣礁溪分局昨兵分4路，破獲礁溪一處鐵皮屋天九牌職業賭場。（記者林敬倫翻攝）

    宜蘭縣礁溪分局昨兵分4路，破獲礁溪一處鐵皮屋天九牌職業賭場。（記者林敬倫翻攝）

    宜蘭縣礁溪分局昨兵分4路，破獲礁溪一處鐵皮屋天九牌職業賭場。（記者林敬倫翻攝）

    宜蘭縣礁溪分局昨兵分4路，破獲礁溪一處鐵皮屋天九牌職業賭場。（記者林敬倫翻攝）

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