要讓我丟臉！ 小王迎娶人妻7天就離婚 懷疑被設「仙人跳」

施男懷疑被鄭女及其前夫設局「仙人跳」，法院認為施男並未提出證據。（資料照）

2021/11/14 10:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕蔡姓男子與鄭姓女子原為夫妻，鄭女卻與施姓男子交往，且鄭女與丈夫蔡男離婚後的第17天，就嫁給了施男，婚姻卻僅維持7天，2人離婚之後，鄭女又與「前前夫」蔡男、「前夫」施男，上演復合、分手、再復合、又分手的戲碼，蔡男以他與鄭女尚未離婚前，施男即介入婚姻為由，向施男索賠80萬元，施男卻認為這是蔡男與鄭女人合謀的「仙人跳」、「讓我丟臉」，法官認為，施男確實在蔡、鄭尚未離婚前，即與蔡女交往，判決賠償20萬元確定。

判決書指出，蔡男與鄭女於2018年6月29日離婚，2人婚姻期間，施姓男子卻追求鄭女，2人於汽車旅館共處，施男還用LINE傳送「我們一起共度餘生，誰也不離開誰」、「等妳簽字處理好，帶妳去韓國散散心」給蔡女，蔡、鄭2人離婚後第17天（7月16日），鄭女就嫁給施男，蔡男認為施男在他與鄭女尚未離婚前即不正當交往，侵犯他的配偶權，提出民事賠償，向施男求償80萬元。

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施男答辯說，他確實在蔡、鄭尚未離婚前，就與鄭女在汽車旅館見面，但並無發生性關係，是鄭女向他借錢，他懷疑這是一場「仙人跳」，理由包括鄭女與蔡男尚未離婚前，也曾跟其他男人發生性關係，以70萬元和解，他跟鄭女婚姻僅維持7天，蔡男卻在他與鄭女尚未離婚前，傳簡訊給鄭女相約私奔，鄭女與他離婚後，又前後跟他與蔡男，上演復合、分手、再復合、又分手等戲碼，前後共3次，三角關係錯綜複雜，他懷疑，是蔡男與鄭女合謀「假結婚真詐財」（仙人跳）。

施男還強調，鄭女還說，「故意和施結婚一個禮拜而已，就離婚讓他丟臉」，「表示他（施男）有多爛多討人厭多沒用」等語，更顯示這是一起「假結婚真詐財」。

台中地院與台中高分院法官認為，施男在鄭女與蔡男尚未離婚前，於2018年6月24日於汽車旅館獨處，雖尚不足認定有性關係，但雙方卻有下裂對話，施男說，「我們一起共度餘生，誰也不離開誰」、「等妳簽字處理好帶妳去韓國散散心 」、「我是妳交過最愛的嗎？說實話」，鄭女說「是」，顯示施男向鄭女表達愛慕。

法官認為，再參考鄭女與蔡男離婚後第17天，就與施男結婚等事實，顯示2人來往應非止於普通朋友關係，施男「借錢」之說不足採信，至於「假結婚真詐財」（仙人跳），施男並未提出證據，離婚目的是「讓我丟臉」等說法，也違反常情，不足採信，判決應賠償20萬元，全案確定。

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