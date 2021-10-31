新婚妻難產成植物人 都沒錯...夫訴離准了

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2021/10/31 05:30

一審與二審認為非女方的錯

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓女子因難產成為植物人，丈夫羅男以林女9年多來未見好轉，未來復原困難，且兩人僅有夫妻之名，缺乏婚姻實質生活等理由訴請離婚；一審與二審皆認為，林女也不願成為植物人，不能歸責林女，判羅男敗訴；台中高分院更一審卻大逆轉，認為林女成為植物人，不能歸責男女雙方，因此兩方都能請求離婚，判羅男勝訴、准予離婚。

判決書指出，羅男主張，兩人2012年8月結婚，同年10月剖腹產下女嬰，卻僅存活25天，林女則因缺氧性腦病變成為植物人，多年診治復健仍無好轉，他又與林女的親人屢生衝突，對方視他如仇敵，他身心俱疲，對未來毫無希望，兩人無婚姻之實，無回復希望，何況無法維持婚姻的重大理由，不能歸責於他，聲明判決離婚。

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林女的親人代為答辯說，羅男讓林女獨自在醫院待產，發生「羊水栓塞」的緊急情況，需簽署手術同意書時，羅男又不在醫院，林女成為植物人，可歸責於羅男，不能歸責林女，另外，醫院鑑定指出，林女目前應有意識，有感覺知覺，知道自己經歷的一切，只是無法表達，將來有可能會醒過來，回復正常生活，聲明駁回羅男離婚之訴。

台中地院、台中高分院都認為，林女呈植物人狀態，是難產所致，不是林女故意或過失，也非林女所願，至於羅男與岳父等人起衝突，林女始終臥床而無從唆使，林女沒有可歸責之處，判羅男敗訴。

更審認為夫妻皆非有責之方

最高法院卻認為，一、二審只認為不能歸責於林女，對羅男是否負有責任，卻沒有調查，據此撤銷判決，發回台中高分院。

9年未見好轉 這回逆轉准離

台中高分院更一審判決，又推翻一、二審判決，認為林女呈植物人狀態逾9年，無從預期何時能清醒，任何人處於相同情況下，都會喪失維持婚姻的意願，兩造婚姻已無恢復希望，至於無法維持婚姻的重大事由，雖不能歸責林女，卻也不能歸責於羅男，兩人都不是「有責之一方」，既然不能歸責任何一方，雙方就都能請求離婚，據此判羅男勝訴，准予離婚，可上訴。

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