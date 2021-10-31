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    律師：道德無法列准離否考量

    示意圖

    示意圖

    2021/10/31 05:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕歌曲雙人枕頭「雙人枕頭，若無你，也會孤單...」描述夫妻鶼鰈情深，相互扶持的深厚情感，不過當夫妻間關係維繫出現變數，我國民法離婚是採「破綻主義」（重大事由不能維持婚姻）及「不治之惡疾」，道德因素無法列為考量因子，林女雖因難產成為植物人，羅姓人夫訴離獲准，法界認為判決合理。

    律師廖芳萱指出，民法第1052條第1項雖明定，不問發生原因，只要結婚後有「不治之惡疾」，都可訴請離婚，但司法實務對於「惡疾」的認定保守，多以花柳病為主，至於「不孕症」、「手足殘廢」、「白帶疾病」、「雙目失明」、「半身不遂」及「車禍後不能人道」等，雖較易成為婚姻裂痕導火線，但都不算「不治惡疾」。

    廖芳萱表示，本案羅男應是改依民法第1052條第2項「重大事由不能維持婚姻」主張離婚，依此項主張離婚，就要比較夫妻對此婚姻破綻所應負的責任比例，較重者不能主張離婚。羅男與妻子都沒過失，但妻子已成植物人，客觀上確實難以期待維持婚姻，法院判離合理。

    律師翁偉倫解釋，妻子雖是因難產而成植物人，但我國離婚規定是採「破綻主義」及「不治之惡疾」，道德因素無法列為考量因子，故法官判離有其依據。

    妻可請求贍養費、分財產

    但廖、翁都強調，妻子即便被訴離，因沒有過失，其監護人仍可依民法第1057條請求給付贍養費，也可請求結算「婚後」財產分配，只是本案妻子在婚後2個月即成植物人，對財產的貢獻度較低，法官可能會酌減。

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