呂文忠掌最高檢「訴訟組」 陳瑞仁預定明年3月退休

調查局長呂文忠調任最高檢主任後，將掌訴訟組。（記者吳政峰攝）

2021/11/13 22:41

〔記者吳政峰／台北報導〕調查局長呂文忠15日將履新職，成為最高檢察署最年輕的主任檢察官。據悉，他將掌管最高檢最繁重的「訴訟組」，負責向最高法院「大法庭」聲請統一法律見解。而訴訟組組長、檢改精神領袖陳瑞仁則預定於明年3月退休。

呂文忠擔任調查局長長達3年2月，上任後逢境外敵對勢力的攻擊轉為科技化，他與法務部長蔡清祥研議成立資安工作站，號稱「第四軍」，反制並溯源資安攻擊；而後面臨九合一選舉與總統大選，兩次選舉的型態也和以往大相逕庭，充斥著諸多境外傳入的假訊息，試圖影響選民意向，讓社會陷入不信任的焦慮。

請繼續往下閱讀...

面對前所未見的大規模假訊息攻擊，調查局摸索如何應對，呂文忠下令採購科技設備，並召聘具有資安背景的調查官，一點一滴累積辦案經驗，至今已建構出SOP，讓調查人員有所依循，現在經過交叉比對，除了可以溯源假訊息從何處來，還和平台業者合作，減少錯誤訊息流竄。

而近年來國際越來越重視洗錢防制，我國課予50萬元以上金融交易者申報義務，調查局擁有完整的金流大數據，呂文忠要求調查官善用這些數據，分析出可疑金流，並要求各處站的調查官回局本部接受洗錢防制分析訓練，讓調查局在偵辦洗錢案件上，較其他警政系統更具優勢。

呂文忠還在新北中和闢建科技中心，未來數位鑑識將移至科技中心，強化調查局的鑑識能力；而近來蔡清祥委請司法院與警政系統共同創建「司法聯盟鍊」，保證數位證據的單一性，也是呂文忠的創舉；甚至在查緝山老鼠層面上，他還建置林木DNA，讓山老鼠無所狡辯。

行政面上，呂文忠面對過去調查局的歷史，依照促轉條例與檔案法解密威權時期的檔案，還原真相，也讓許多人沉冤得雪，近期的民進黨創黨主席江鵬堅是否為調查局臥底的爭議，也在調查局清查當年一、二、三期的錄取榜單後，確認並無江鵬堅的名字，化解部分人士的疑慮。

而調查官過去在職前受訓期間，須進入「展抱山莊」住宿，期間不得使用手機，但呂文忠採取「高度開放、低度管理」政策，改變政策，開放讓學員得以使用手機。他認為，身為一個調查官應自律，在低度管理的狀態下最能看出學員的適任與否，若全採禁止，恐難窺見學員的真實性格，不利淘汰。

呂文忠的作為看在曾任調查局長的蔡清祥眼裡非常讚賞，因此決定在他13日借調期滿後，讓他歸建檢察體系，不只升任最高檢，還破格接下主任，成為全署唯二的主任，而他也是署內最年輕的檢察官。

檢察總長江惠民亦賞識呂文忠的能力，日前請他擔任「訴訟組」主任，除了負責「大法庭」業務，明年1月4日上路的「憲法訴訟」，亦為訴訟組的主要業務。呂文忠一上任就要面對縱火害死9人的李國輝縱火案生死辯，另一案則是要討論「刑事妥速審判法」中的「判例」是否等於「大法庭裁定」，均具有原則重要性。

此外，德高望重的陳瑞仁借調訴訟組滿3年，協助江惠民建構如何處理大法庭業務的雛型，預定於明年3月退休，功成身退；再加上借調的吳巡龍今年12月也要歸建澎湖地檢署，整個訴訟組只剩蔡秋明、李進榮與林俊言3人，不利日益繁重的訴訟組業務，人力短缺，將成呂文忠就任後的新挑戰。

檢改精神領袖陳瑞仁預定明年3月退休。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法