新北校長辦營養午餐卻收賄 停職10年終於撤職

張師停職10年後，懲戒法院終於判決撤職，並停止任用公務員一年。。（資料照）

2021/11/13 22:18

〔記者吳政峰／台北報導〕新北一間國小的張姓校長，2011年間涉嫌收受營養午餐廠商賄賂，被依貪污罪起訴，停職至今將近10年，直到今年9月間才判刑3年7月確定，新北市政府再將全案函送懲戒法院審理。合議庭認為張師重創公務員清廉形象，日前判他撤職，並停止任用公務員一年。

張師2011年間辦理與監督學校的營養午餐採購案，一間業者認為張師有控制標案結果的權利，為求順利得標，與妻子前往校長室拜訪，並表示「得標後會拿15萬元給你」。而後該間廠商果然得標，妻子遂把拿雜誌與報紙包裹15萬元的賄款，放入牛皮紙袋內，拿到校長是給張師。

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新北地檢署獲報後，以貪污罪向新北地院聲押張師獲准。2個月後，張師解除羈押、交保出看守所，新北市政府認其涉案情節重大，發函停止張師職務，至今近10年。

到了上個月，最高法院認為張員涉犯貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，維持3年7月徒刑，褫奪公權2年，沒收犯罪所得，全案確定，新北市政府才把全案移送懲戒法院。

懲戒法院指出，張師除觸犯刑事法律，並違反公務員應清廉之旨，重創公務員形象，為維護公務紀律，有懲戒必要。合議庭在審酌張師違失行為情節、收受金額，已表示坦然面對自己的錯誤，繳回所收金錢，並自動到案服刑等一切情狀後，決定判他撤職，停止任用公務員一年，可上訴。

至於張師涉及的其他五起營養午餐弊案，因為罪證不足，獲判無罪，懲戒法院未列入懲戒事由。

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