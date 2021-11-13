2男租大樓民宅當毒窟 高雄警查獲市值百萬大麻活株

高雄警方偵破南北2地住宅大樓栽種大麻製毒工廠 ，查獲市值百萬大麻活株122株。（讀者提供）

2021/11/13 10:38

〔記者方志賢／高雄報導〕綽號「阿賓」的許姓男子涉嫌在高雄及桃園2地承租大樓民宅栽種大麻，高雄警方經長期跟監埋伏，11日晚間先後在南北2地查獲大麻活株122株及乾燥大麻51多公克，價值上百萬元，並逮獲許男及馬男2嫌，訊後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

高雄三民二警分局偵查隊日前接獲線報，指稱綽號「阿賓」的男子涉嫌栽種大麻，立即組成專案小組展開查緝，經月餘跟監埋伏，查知「阿賓」為許姓男子（37歲），確實掌握不法事證後，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。

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警方長期蒐證調查，確認許男栽種大麻處所，見時機成熟，於11日晚間10時許於高雄市新興區某大樓住宅緝獲許嫌到案，現場查扣種植大麻活株計47株、乾燥大麻1盆（12.5公克）、栽種及製造大麻之器具等贓證物。

警方深入追查偵辦，許男坦承在桃園市地區另有一處大麻栽種場，12日上午帶同許男前往桃園市八德區搜索，當場查獲共犯馬嫌（41歲），並查扣大麻活株計75株、乾燥大麻1袋（39公克）、栽種器具等贓證物。警方表示，查扣的大麻活株部分是幼苗，也有已栽種3、4個月的成株，警方全案依涉嫌違反毒品危害防制條例移請高雄地檢偵辦。

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高雄警方查獲市值百萬大麻活株122株及栽種、製造大麻之器具等贓證物。（讀者提供）

警方逮獲主嫌許姓男子。（讀者提供）

警方逮獲主嫌馬姓男子。（讀者提供）

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