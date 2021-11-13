為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    2男租大樓民宅當毒窟 高雄警查獲市值百萬大麻活株

    高雄警方偵破南北2地住宅大樓栽種大麻製毒工廠 ，查獲市值百萬大麻活株122株。（讀者提供）

    高雄警方偵破南北2地住宅大樓栽種大麻製毒工廠 ，查獲市值百萬大麻活株122株。（讀者提供）

    2021/11/13 10:38

    〔記者方志賢／高雄報導〕綽號「阿賓」的許姓男子涉嫌在高雄及桃園2地承租大樓民宅栽種大麻，高雄警方經長期跟監埋伏，11日晚間先後在南北2地查獲大麻活株122株及乾燥大麻51多公克，價值上百萬元，並逮獲許男及馬男2嫌，訊後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

    高雄三民二警分局偵查隊日前接獲線報，指稱綽號「阿賓」的男子涉嫌栽種大麻，立即組成專案小組展開查緝，經月餘跟監埋伏，查知「阿賓」為許姓男子（37歲），確實掌握不法事證後，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。

    警方長期蒐證調查，確認許男栽種大麻處所，見時機成熟，於11日晚間10時許於高雄市新興區某大樓住宅緝獲許嫌到案，現場查扣種植大麻活株計47株、乾燥大麻1盆（12.5公克）、栽種及製造大麻之器具等贓證物。

    警方深入追查偵辦，許男坦承在桃園市地區另有一處大麻栽種場，12日上午帶同許男前往桃園市八德區搜索，當場查獲共犯馬嫌（41歲），並查扣大麻活株計75株、乾燥大麻1袋（39公克）、栽種器具等贓證物。警方表示，查扣的大麻活株部分是幼苗，也有已栽種3、4個月的成株，警方全案依涉嫌違反毒品危害防制條例移請高雄地檢偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    高雄警方查獲市值百萬大麻活株122株及栽種、製造大麻之器具等贓證物。（讀者提供）

    高雄警方查獲市值百萬大麻活株122株及栽種、製造大麻之器具等贓證物。（讀者提供）

    警方逮獲主嫌許姓男子。（讀者提供）

    警方逮獲主嫌許姓男子。（讀者提供）

    警方逮獲主嫌馬姓男子。（讀者提供）

    警方逮獲主嫌馬姓男子。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    從6包大麻案開始 桃警追出近10萬顆大麻種子
    2021/10/26 00:23

    從6包大麻案開始 桃警追出近10萬顆大麻種子
    太ㄎㄧㄤ了！美國小學老師請學童吃大麻零食 隨即被捕
    2021/10/16 14:10

    太ㄎㄧㄤ了！美國小學老師請學童吃大麻零食 隨即被捕

    力抗通膨 專家建議：買房財最保值
    Toyz涉販毒收押 前員工大爆黑料：終於可以一吐怨氣
    2021/09/30 20:51

    Toyz涉販毒收押 前員工大爆黑料：終於可以一吐怨氣
    Toyz遭押前還在吸？低頭發出「啊嘶」聲後狂冒白煙影片曝光
    2021/09/30 19:56

    Toyz遭押前還在吸？低頭發出「啊嘶」聲後狂冒白煙影片曝光

    Focus Active Lv2超質型
    Toyz涉販售大麻遭收押 網起底「超正3任女友」
    2021/09/30 17:23

    Toyz涉販售大麻遭收押 網起底「超正3任女友」
    爆乳網紅走私大麻遭逮 竟嗆：低能兒、台灣人腦子壞了
    2021/09/15 08:34

    爆乳網紅走私大麻遭逮 竟嗆：低能兒、台灣人腦子壞了
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播