南科光學大廠驚爆內鬼 2員工涉勾結中國分公司經理竊機密海撈千萬

南科高雄園區某大廠傳內鬼竊取公司機密資料到中國成立新公司營利。圖為南科管理局高雄園區行政中心。（南科管理局提供）

2021/11/12 11:39

〔記者黃佳琳／高雄報導〕南科某光學大廠驚傳有2名女內鬼勾結中國分公司的業務經理，將公司內部產品設計機構圖和光學分析系統等機密資料偷走後，在中國和台灣成立新公司，再利用公司技術在中國營利，不法獲利超過1千萬，橋頭地檢署發動搜索後將涉案的王女聲押，另名涉案的陳女則諭知6萬元交保並限制住居。

檢警指出，保二刑大今年3月接獲某光學大廠報案，指稱疑似遭員工竊取營業秘密，並前往中國地區設立公司營利 ；由於該公司位在南科高雄園區，是國內知名人造光源和光譜分析技術大廠，雖然沒有上市上櫃，資本額也僅1.5億，但技術、市佔率全台第一，主要外銷國外市場，美國大廠Amazon、First Solar都是這間科技廠的客戶。

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檢警介入調查後發現，該大廠的王姓女職員（37歲）和陳姓女員工（42歲）發現公司技術具有相當市場價值，竟勾結該公司中國地區業務經理，分別在中國及台灣設立公司，先由王女趁在職期間能接觸到公司「零件採購」資料，再由陳女偷偷拷貝走公司內部產品設計機構圖和光學分析系統等機密資料，利用大廠的機密資料在中國營利，初估不法獲利達新臺幣1000萬以上。

橋檢發動搜索後，將涉案的王、陳兩女拘提到案，但兩人否認犯行，檢方依違反營業秘密法聲押王女，被法院裁定10萬元交保，檢方不服提抗告，經發回後，成功羈押禁見獲准；陳女則在檢方複訊後諭知6萬元交保並限制住居，目前除了中國業務經理尚未落網外，檢警仍持續追查有無其他共犯。

保二刑大前往該光學大廠調查機密資料失竊案。（讀者提供）

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