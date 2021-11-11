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    外籍輪載8億毒品跨國運毒海上被抄 運毒船將拍賣、起訴7船員

    富士山1號雜貨輪運毒，屏檢指揮海巡署在海上對該輪攔查（圖:屏東地檢署提供）

    富士山1號雜貨輪運毒，屏檢指揮海巡署在海上對該輪攔查（圖:屏東地檢署提供）

    2021/11/11 12:37

    〔記者葉永騫／屏東報導〕台灣籍黃姓男子與中國男子組成的販毒集團涉嫌利用獅子山共和國籍之雜貨輪「富士山1號」以茶葉真空包走私毒品愷他命405公斤，市價8億元，屏東地檢署專案小組今年7月在鵝鑾鼻西南方海域164浬攔查破獲，現場逮捕台籍黃姓男子及6名印尼籍船員，屏東地檢署今依毒品危害防制條例起訴7人，雜貨輪則拍賣，全案正擴大追查。

    屏東地檢署表示，台籍黃姓男子與中國籍男子（均另案偵辦中）及6名印尼籍船員，共同運輸第三級毒品愷他命及私運管制物品進口，由黃男與6名印尼籍船員等7人於110年5月19日，自高雄港駕駛富士山1號雜貨輪出海，依中國籍男子指示，於約定時間將雜貨輪行駛至越南外海某區域，接駁第三級毒品愷他命後隨即返航回台灣。

    屏檢獲報指揮海巡署在鵝鑾鼻西南方海域攔查該雜貨輪登檢搜索，在機艙倉庫內查扣到第三級毒品愷他命總毛重405公斤等相關證物後，向屏東地方法院聲請羈押禁見黃男獲准，富士山1號雜貨輪則以140萬元拍賣售出，今天屏東地檢署依毒品罪嫌起訴、移審屏東地院，全案正擴大追查。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    富士山1號雜貨輪的機倉內藏滿了毒品（圖:屏東地檢署提供）

    富士山1號雜貨輪的機倉內藏滿了毒品（圖:屏東地檢署提供）

    富士山1號雜貨輪運送的毒品重405公斤，市價高達8億元（圖:屏東地檢署提供）

    富士山1號雜貨輪運送的毒品重405公斤，市價高達8億元（圖:屏東地檢署提供）

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