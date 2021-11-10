涉散布政戰學生「活春宮」影片 他下部隊「重置手機」躲過官司

國防大學政戰學院。圖中人物與新聞無關。（資料照，記者簡榮豐攝）

2021/11/10 19:22

〔記者錢利忠／台北報導〕國防大學政戰學院今年因疫情影響實施線上教學，7月有學生意外在鏡頭前上演活春宮，影片被同學截圖流出，國防大學事後將涉散布不雅影片者法辦；台北地檢署查出，家住台北的簡姓男學生收到同學傳來的影片後曾轉傳，事後又緊急「收回」，考量他分發下部隊後，依軍方規定重置手機，已查無不雅影片，今將簡男不起訴。

今年7月19日，國防大學實施電腦遠距教學時，電腦螢幕上竟出現一對男女正上演活春宮，該不雅影片隨即遭上課的同學截圖外流。

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檢方調查，1名家住台北的簡姓男同學事後也收到同學傳來的不雅影片，他隨手將影片轉傳外流，不久即發現是同學的不雅影片，立即有「收回」影片。

曾收到簡男影片的同學也證稱，確有收到簡男轉傳的檔案，但還來不及打開觀看，簡男就已將檔案收回。

檢方勘查簡男的手機及電腦等電磁紀錄，但他已從國防大學畢業，現已分發下部隊，其手機及電腦都已依軍方規定，重置及安裝偵防軟體，該段不雅影片也已被刪除，考量查無簡男涉嫌散布的事證，因此將他不起訴。至於其他涉散布不雅影片的學生，仍由桃園地檢署偵辦中。

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