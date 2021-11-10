孩子在校遭同學拿酒精噴眼 家長稱校方未積極處理怒提告

家長帶著女兒到轄區派出所向王姓女童提起傷害告訴。（家長提供）

2021/11/10 13:48

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市楠梓區某國小一名家長指控，就讀4年級的女兒遭王姓女同學拿酒精噴灑眼睛、臉，王童疑有偷拿同學文具、打人罵髒話，還把同學關廁所等偏差行為，向學校反映，校方未積極處理，任由霸凌事件一再發生，多名受害學生家長，迫於無奈，向王童提偷竊、傷害告訴，希望教育局介入輔導王童，也保護其他孩童免於再受害的恐懼。

一名女童的家長投訴本報，指王姓女童從小學3年級就陸續出現偏差行為，升上4年級，更變本加厲，包括疑偷拿同學文具、打人罵髒話，還把同學關在隔壁廁所，學校行政、輔導系統未積極介入輔導，讓在第一線的班上老師也孤立無援。

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這名家長指控，10月中旬上課期間，王姓女童拿消毒酒精噴灑他女兒眼睛和臉，向學校反映，但校方認為是偶發事件，未積極處理，本月1日晚間，他帶著女兒到轄區派出所向王姓女童提傷害告訴，目的希望學校和王童的家長正視與糾正其偏差行為。

該校陳姓校長表示，學校接獲家長陳情，依據校園霸凌防制準則，召開因應小組會議審議調查。王姓女童體型較大，社交能力有障礙，比較不會交朋友，社交技巧需要專業協助輔導。

教育局也表示，事發後學校已提出輔導建議，啟動輔導機制。王姓女童與同學衝突，王童家長也投訴班上林姓老師不當管教，並造成孩子在班上遭孤立、排擠，不想上學，學校正調查釐清中，先將王童調整到其他班級，避免衍生其他管教問題。

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