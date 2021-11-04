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    淡江女高中生遭霸凌批教官冷處理 校方還原事件始末

    家長控訴，其就讀淡江高中的妹妹在校遭到霸凌。（圖擷自Google Map）

    家長控訴，其就讀淡江高中的妹妹在校遭到霸凌。（圖擷自Google Map）

    2021/11/04 12:05

    〔記者周湘芸／新北報導〕有家長投訴，其妹妹就讀新北市的淡江高中音樂美術班1年級，不料，開學沒多久卻遭同學一連串霸凌，桌子丟滿垃圾、飲料倒到抽屜等，通報後教官仍態度消極，僅說「不知道是誰做的無法處理」。校方表示，此事件接獲通報即依照霸凌法定程序處理，可能學輔人員表達不清楚造成家長及學生誤會，全案仍在調查中。

    家長指出，妹妹開學第1週與同學相處良好，直到某次身體不舒服請假回家，第2週到校時就看到桌子都是同學丟的垃圾、口罩、紙屑，放在抽屜的文具、衛生紙被翻出來，把飲料倒到放置書本、琴譜的抽屜，甚至帶酒到校栽贓給妹妹。

    家長表示，得知霸凌情事後通報學校，沒想到老師態度消極，教官更回應「你希望我怎麼做？當面跟妳道歉嗎？不知道是誰也沒有辦法處理，爸爸怎麼打電話都沒有用。」另有班上其他同學私下向他透露，不只他妹妹被這樣對待，甚至有其他同學因被霸凌不敢到校，跟學校反應，老師僅要加害者自己承認就無下文。

    淡江高中指出，11月1日學輔人員得知此事，即依照霸凌法定程序處理。針對教官回應「不算霸凌」一事，學輔人員有向學生說明，霸凌不能由單方面認定，需依照程序由防治霸凌因應小組依法認定調查，可能表達上不清楚造成誤會，校方已責請學輔人員注意表達方式。

    淡江高中表示，因當事學生無法說出霸凌對象，學校本著勿枉勿縱原則，會同導師在調查中。針對同班另1位學生被霸凌到不敢上學，此學生為學校特別關懷與幫助學生，因牽涉學生隱私不方便說明。對於加害者帶酒到校栽贓給妹妹，此事件發生於9月，已經完成調查，並有相關輔導與懲處，如有疑義可提出覆議。

    新北市教育局表示，該校3日已進行校安通報，並請家長及學生到校詳談及說明事件，家長當日向學校提出調查申請，後續將依相關規定啟動校園霸凌事件處理程序進行調查。另外，已督請學校對案內學生提供適切協助及輔導，強化教職員霸凌知能，避免類似案件再發生。

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