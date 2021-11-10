男童遭埋屍！爸媽稱「用巧拼罩住」後斷氣 法醫採遺骨跡證送驗

林姓男子與陳姓同居人，因不當管教，導致未滿1歲的兒子死亡，挖洞棄屍掩埋。（記者彭健禮翻攝）

2021/11/10 13:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮男童命案，檢警於今天上午在頭份殯儀館解剖，檢方表示，因男童屍體僅剩骨骸，經法醫研究所法醫師在遺骨採取生物跡證進行鑑識，今天尚無法確認死因，有待儀器鑑識後確認。

苗栗縣42歲林姓男子與31歲陳姓同居人，1年多前因不當管教，導致當時未滿1歲的兒子死亡，不僅直接挖個洞埋了，還持續領取育兒津貼，直到今年11月4日，陳女的6歲長女屆齡未入學，警方上門尋訪，命案才曝光。

請繼續往下閱讀...

檢察官認定林男涉犯殺人、棄屍、詐欺罪，有串證與逃亡之虞，向苗栗地院聲請羈押禁見獲准；陳女因懷孕35週即將臨盆，檢方將她限制住居及每日早、晚2次至警所報到。

這對父母不但害死稚兒，還有3名子女也有營養不良或身心發展等問題，已由苗栗縣政府社會處緊急安置處理。

陳女設籍桃園市，數年前帶著長女到苗栗縣竹南鎮與林男同居，2人又生下3名子女，4名子女戶籍都跟著陳女設籍在桃園。

陳女的長女今年6歲，已屆學齡未入學，經桃園市政府社會局社工訪查，發現陳女未居住在戶籍地，請桃園市警察局婦幼隊協尋，本月4日找到陳女住在苗栗竹南，上門驚覺4名子女中的老三、今年應該2歲的男童不見蹤影，協請苗栗縣竹南警分局以失蹤人口處理。

陳女、林男一度辯稱，男童於去年6月走失，當時未報案。但未滿1歲孩子如何走失、以及走失竟不報案協尋，太不尋常，經警方突破心防，2人才供稱是男童不睡午覺、吵鬧，用巧拼地墊做成箱子，把男童全身罩住「避免吵人」，不久後發現男童沒了氣息、身體冰冷，由林男帶往當時工作地點的廣源科技園區附近山區挖洞掩埋。孩子死後，2人持續請領育兒津貼，初估詐領16個月、4萬8000元。

檢警4日晚間前往埋屍地點挖出男童，僅剩骨骸，另由病歷查出男童動過疝氣及心臟瓣膜手術；此外，若只是用質地鬆軟的巧拼地墊做成的箱子罩住男童，理應不至於造成人命事件，檢方今天解剖，追查確切死因。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

林男（前排中）、陳女（後排中）涉犯殺人、棄屍、詐欺罪，被依法送辦。（記者彭健禮翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法