為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男童遭埋屍！爸媽稱「用巧拼罩住」後斷氣 法醫採遺骨跡證送驗

    林姓男子與陳姓同居人，因不當管教，導致未滿1歲的兒子死亡，挖洞棄屍掩埋。（記者彭健禮翻攝）

    林姓男子與陳姓同居人，因不當管教，導致未滿1歲的兒子死亡，挖洞棄屍掩埋。（記者彭健禮翻攝）

    2021/11/10 13:13

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮男童命案，檢警於今天上午在頭份殯儀館解剖，檢方表示，因男童屍體僅剩骨骸，經法醫研究所法醫師在遺骨採取生物跡證進行鑑識，今天尚無法確認死因，有待儀器鑑識後確認。

    苗栗縣42歲林姓男子與31歲陳姓同居人，1年多前因不當管教，導致當時未滿1歲的兒子死亡，不僅直接挖個洞埋了，還持續領取育兒津貼，直到今年11月4日，陳女的6歲長女屆齡未入學，警方上門尋訪，命案才曝光。

    檢察官認定林男涉犯殺人、棄屍、詐欺罪，有串證與逃亡之虞，向苗栗地院聲請羈押禁見獲准；陳女因懷孕35週即將臨盆，檢方將她限制住居及每日早、晚2次至警所報到。

    這對父母不但害死稚兒，還有3名子女也有營養不良或身心發展等問題，已由苗栗縣政府社會處緊急安置處理。

    陳女設籍桃園市，數年前帶著長女到苗栗縣竹南鎮與林男同居，2人又生下3名子女，4名子女戶籍都跟著陳女設籍在桃園。

    陳女的長女今年6歲，已屆學齡未入學，經桃園市政府社會局社工訪查，發現陳女未居住在戶籍地，請桃園市警察局婦幼隊協尋，本月4日找到陳女住在苗栗竹南，上門驚覺4名子女中的老三、今年應該2歲的男童不見蹤影，協請苗栗縣竹南警分局以失蹤人口處理。

    陳女、林男一度辯稱，男童於去年6月走失，當時未報案。但未滿1歲孩子如何走失、以及走失竟不報案協尋，太不尋常，經警方突破心防，2人才供稱是男童不睡午覺、吵鬧，用巧拼地墊做成箱子，把男童全身罩住「避免吵人」，不久後發現男童沒了氣息、身體冰冷，由林男帶往當時工作地點的廣源科技園區附近山區挖洞掩埋。孩子死後，2人持續請領育兒津貼，初估詐領16個月、4萬8000元。

    檢警4日晚間前往埋屍地點挖出男童，僅剩骨骸，另由病歷查出男童動過疝氣及心臟瓣膜手術；此外，若只是用質地鬆軟的巧拼地墊做成的箱子罩住男童，理應不至於造成人命事件，檢方今天解剖，追查確切死因。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

    林男（前排中）、陳女（後排中）涉犯殺人、棄屍、詐欺罪，被依法送辦。（記者彭健禮翻攝）

    林男（前排中）、陳女（後排中）涉犯殺人、棄屍、詐欺罪，被依法送辦。（記者彭健禮翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    父母埋兒屍 續領津貼1年多
    2021/11/07 05:30

    父母埋兒屍 續領津貼1年多
    埋屍現場曝光！2歲童慘遭父母殺害棄屍 1年多後挖出骨骸、上衣和尿布
    2021/11/06 14:33

    埋屍現場曝光！2歲童慘遭父母殺害棄屍 1年多後挖出骨骸、上衣和尿布

    精品獎選拔揭曉 210家企業獲殊榮
    苗栗爸媽殺害2歲兒挖洞埋屍 還繼續詐領育兒津貼
    2021/11/06 13:05

    苗栗爸媽殺害2歲兒挖洞埋屍 還繼續詐領育兒津貼

    雙11最強回饋力度 100%現金回饋！
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播