曾拍「角頭」電影 理大多媒體負責人驗資不實被判拘

台北地院審理後認為，其中7319萬元確實用於償還理大對董事張威縯的欠款，僅81萬元沒有增資真意，輕判理大負責人謝政翰拘役20天、董事張威縯拘役30天得易科罰金。可上訴。（資料照）

2021/11/10 11:42

〔記者張文川／台北報導〕曾拍攝發行電影「角頭」第1、2集的理大國際多媒體公司，2019年初增資7400萬元，事後卻遭檢舉涉驗資不實，資金進帳4天後就轉匯出去，北市商業處查獲送辦，台北地檢署依違反公司法罪嫌起訴理大負責人謝政翰、董事張威縯；台北地院審理後認為，其中7319萬元確實用於償還理大對張威縯的欠款，僅81萬元沒有增資真意，輕判謝拘役20天、張拘役30天得易科罰金。可上訴。

理大多媒體成立於1999年，曾與多家電視台、中華電信MOD合作，銷售並授權多部電影，2008年起與電影發行商華映娛樂、得藝國際媒體合作，接連發行「畫皮」、「葉問」等多部知名電影，2010年起開始製作發行電影，陸續拍攝「角頭」第1、2集電影。

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檢方獲報，理大2019年初申請增資7400萬元，事後卻被檢舉涉嫌借錢驗資，北市府商業處獲報查帳，查出該筆資金才到位4天，隨即被轉匯出來，謝、張被依違反公司法函送法辦。北檢比對北市府商業處查帳的資料後，認為驗資不實的事證明確，起訴2人。

謝政翰答辯說他只是形式上的登記負責人，沒有實質決定權，增資是他和張威縯討論後的決定，目的是要清償公司欠張的債務；張威縯辯稱2016年底之前他一共借款7369萬元給理大，增資是要清償理大債務，以挽救公司財務狀況、避免破產。

法官調查後認為，2人都無法提出增資前，尚有其他借款給理大的實據，而欠張的債務只有7319萬元，理大卻將7400萬元全部匯到張的戶頭，超出的81萬元部分並無增資真意，單從書面簽名、用印，就足以知悉理大的財務實際狀況，且謝也自承和張男討論過，並非不知情。

法官考量增資實際金額僅81萬元，尚非甚鉅，張男是本案操作金流者，參與程度較謝男高，因此判張拘役30天，謝拘役20天。可上訴。

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