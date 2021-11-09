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    首頁　>　社會

    黑絲剪刀腳鎖警脖子 中配婦人妨害公務起訴

    曹婦因BMW愛車違停被拖，期間辱罵「王八蛋」，與員警爆發肢體衝突。（資料照，記者徐聖倫翻攝，本報合成）

    曹婦因BMW愛車違停被拖，期間辱罵「王八蛋」，與員警爆發肢體衝突。（資料照，記者徐聖倫翻攝，本報合成）

    2021/11/09 18:16

    〔記者王定傳／新北報導〕今年2月28日，從中國嫁來台灣、已取得我國身分證的曹姓婦人，因BMW愛車違停被拖吊，竟失控推警還辱罵「王八蛋」，被逮捕時還以黑絲剪刀腳鎖警脖子，最後被噴辣椒水壓制，才乖乖就範；由於警員事後與曹婦和解，妨害名譽及傷害罪撤告，新北地檢署今依妨害公務罪嫌將她起訴。

    本案發生於2月28日連假當天，48歲曹婦到新北市板橋中正路某服飾店購物，見違停在店門口的白色BMW被拖，不僅以肉身阻擋拖吊車，還出手推擠警員並辱罵：「王八蛋」。

    警方隨即依法將她逮捕，怎料，曹婦竟激烈反抗，還以黑絲剪刀腳鎖警脖子，最後被警方噴辣椒水壓制，才乖乖就範，訊後依妨害公務、公然侮辱及傷害等罪移送法辦。

    曹婦事後曾對媒體說，執勤警員起初詢問有無鑰匙，隨後強行拖吊車輛，她認為員警此舉是在作弄、誤導，讓她誤以為有鑰匙就能牽車，才會氣憤大罵王八蛋；她並認為警員執法過當，已到醫院驗傷，是否提告將與家人商量後再行決定。

    檢方偵辦時，她坦承犯行，並與警員和解，警員撤回妨害名譽及傷害罪嫌告訴；檢方調查後則依妨害公務罪嫌將她起訴，並請法院審酌她認罪、和解，予以量處適當之刑。

    此外，今年1月，曹婦因為與一名陳姓女子發生爭執，見陳女持手機欲拍攝，涉嫌拍掉對方的手機，還拉扯她頭髮，造成陳女受傷而被告，曹婦否認犯行，檢方不採信同樣依強制及傷害罪嫌將她起訴。

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