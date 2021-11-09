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    市議員記者會嗆治安淪口號 侯友宜信心喊話警察

    戴瑋姍和顏蔚慈到市府召開記者會，批新北治安淪為口號。（記者邱書昱攝）

    戴瑋姍和顏蔚慈到市府召開記者會，批新北治安淪為口號。（記者邱書昱攝）

    2021/11/09 13:05

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市板橋、五股、泰山區4天連續發生4起槍案，市議員戴瑋姍今天與三重、蘆洲市議員參選人顏蔚慈開記者會，批市府維護治安淪為口號，不要讓市民人心惶惶。對於近日槍案，新北市長侯友宜今天主持警政治安會報時說，警方有決心、能力捍衛市民，任何人來挑釁絕對在第一時間能有效打擊犯罪。

    記者會上顏蔚慈表示，今年4月新北八里發生重大槍擊案，市府宣布啟動「靖土掃黑行動」，但事隔半年又接連發生起多起槍案，雖然警察局長黃宗仁喊出「一個都別想跑」，恐淪為口號。

    顏蔚慈也引用內政部警政署資料，過去新北總刑案為21萬多件，為六都數量最多，其中三重每天平均15起，又是新北16個分局中最高，然而現在三重許多年輕夫妻移居，晚上在家睡覺、街道卻不安寧，因此她要站出來拜託市府拿出實際作為改善治安。

    戴瑋姍也說，除了要加強治安維護之外，新北的員警人數只有7898人，但新北卻有400多萬人口，警民比例懸殊，建議要趕快改善警力不足問題，以及研擬預防犯罪的策略，對於重大治安熱點提出具體分析。

    對於近期治安問題，侯友宜上午到新北警察局主持警政會報，不過他稱讚並感謝新北市的警察人員，第一個時間每個案子快速偵破，有效壓制犯罪，今年的暴力犯罪的破獲率是六都第一名，預防案件的人口率都是排名六都第一，很多的評比都是全國、六都最好的治安環境。

    他說，這兩天發生幾個零星的個案，都能夠快速的解決，打擊犯罪、壓制囂張的歹徒。

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