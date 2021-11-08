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    馬公市知名早餐街疑爆排隊糾紛 3男2女當街打群架

    馬公市知名早餐街文康商家，列入觀光客必遊的網紅景點。（記者劉禹慶攝）

    馬公市知名早餐街文康商家，列入觀光客必遊的網紅景點。（記者劉禹慶攝）

    2021/11/08 13:27

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖知名的馬公早餐街文康商圈，列入觀光客必買的網紅景點。今日卻爆發三男二女疑似排隊糾紛，其中一人直接暴衝，攻擊頭戴安全帽打電話男子，原本以為是觀光客打人，但經警方查證卻是澎湖「內戰」，全案進入司法偵查程序。

    根據了解，位在文康商圈知名的牛肉湯早餐店，今日早上八時許，三男二女的年輕人在購買早餐時，與一名頭戴安全帽男子，疑因插隊糾紛發生口角，當戴安全帽男子打電話之際，其中一名年輕男性突然由隊伍前端衝出，直接毆打頭戴安全帽男子，由於用力過猛，瞬間男子安全帽噴飛。

    被毆打的男子立即用電話報警，並要求對方不要離開現場，該三男二女仍繼續往民生路方向逕行而去。

    隨後五分鐘內，警方隨即趕到現場，毆打男子地的三男二女已經走到民生路文康街口，被警方傳喚到案說明，整個過程被現場目擊民眾以手機「全都錄」，對於治安純樸的澎湖縣，買個早餐就出現全武行暴力畫面，令人相當不可思議。

    據現場目擊民眾指出，出拳毆打者，不斷口出三字經，在同行女友的勸阻無效下，持續怒目相向，不斷做勢恐嚇威脅，隨後騎乘機車的被毆打民眾，前往部立澎湖醫院驗傷，並向警方報案，控告對方傷害。案發現場的商家，皆表示有事情口頭糾紛就算了，都不應該出手毆打。原本外界認為出拳毆打的是外地空空客，但警方調查證實為澎湖內戰，雙方都是澎湖人，已傳喚出手的民眾到案說明。

    早餐街知名牛肉湯店前，發生顧客疑似排隊糾紛暴打安全帽畫面。（民眾提供）

    早餐街知名牛肉湯店前，發生顧客疑似排隊糾紛暴打安全帽畫面。（民眾提供）

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