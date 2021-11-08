相隔半個月 阿里山眠月線又傳山友墜橋

阿里山眠月線今傳女山友墜橋受傷，阿里山林鐵及文化資產管理處沿途設置警示牌誌，提醒山友注意自身安全。（阿里山林鐵及文資管理處提供）

2021/11/08 13:10

〔記者王善嬿／嘉縣報導〕阿里山眠月線今天上午傳出一名54歲女山友不慎墜橋，跌落約10公尺深山谷，嘉義縣消防局10點50分受理報案，派遣阿里山分隊、奮起湖分隊人員出動，正趕往現場搶救。

嘉義縣消防局初步了解，該名女山友墜落地點在第15號橋以及第8號隧道附近，同團的山友報案時提到，受傷山友主訴右側肢體疼痛、有想吐症狀，墜落深度約10公尺、3層樓高。

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縣消防局第三大隊長陳南合表示，由於第1號明隧道有一處大崩壁，如女山友受傷無法自行行走，救援人員可能要以吊掛方式將她橫渡脫困，因此除阿里山分隊，也派遣奮起湖分隊人員前往，並出動救護車到場，救護人員正在趕往救援途中。

阿里山眠月線上個月25日，一名42歲山友自20公尺高墜落山谷身亡，相隔半個月，今再傳墜橋意外。

陳南合提醒山友，阿里山眠月線鐵道依山而建，鐵軌、橋下就是山谷，且如氣候潮濕、道路濕滑，若未注意就容易失去重心，具有一定危險性。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，阿里山林鐵眠月線為1913年建造作為運材使用，1979年停駛，1983年發展為觀光營運，因1999年九二一大地震、2009年莫拉克風災重創，造成第1號明隧道崩塌、路線中斷至今；阿里山眠月線全線8.9公里長，沿途共有2座明隧道、12座一般隧道及21座橋，然而第1號明隧道大崩塌、第2號明隧道有大量土石，且14座橋樑於4、50年前建造，沒有設置行人橋及避車台等設施，因此都在沿途設有警示牌誌，提醒山友除進入「台灣一葉蘭自然保留區」須事先申請，出發前也要準備好行前規劃、裝備，登山沿途也要留意周邊狀況。

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