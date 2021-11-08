男子酒後情緒失控揚言輕生 警方安撫趁勢奪下菜刀解除危機

警方到場安撫蔡男情緒。（記者歐素美翻攝）

2021/11/08 11:54

〔記者歐素美／台中報導〕33歲蔡姓男子疑因背負家中經濟重擔，酒後一時想不開，竟拿菜刀意欲自殘輕生，台中市清水警分局安寧派出所所長王凱政與員警葉梓皓獲報，趕往現場，見蔡男滿身酒味，情緒十分激動，王凱政以了解蔡男處境方式細心勸說，強調「我們都是為了生活在努力著，若有什麼三長兩短，家中年邁的母親與年幼小孩要怎麼辦。」，見蔡男有所鬆動，趕緊搶走其手中菜刀，結束一場危機。

10月31日晚間9點多，安寧派出出獲報住在梧棲區信義街的蔡男（33歲）持刀欲輕生，立即趕往現場，發現蔡男拿著菜刀架住脖子揚言輕生，情況危急，所長王凱政立即請在場民眾保持距離，並不斷安撫蔡男情緒，傾聽蔡男心中不滿及痛苦，並加以開導，以卸下蔡男心防，隨後趁機奪走蔡男的菜刀，順利化解危機。

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家屬表示，蔡男為家中經濟支柱，因背負貸款壓力大，酒後才情緒失控想不開，還好警方即時到場協助。警方表示，民眾如有問題可隨時向鄰近警方求助，為民服務是警察工作重點之一，警方將協助尋求社會資源管道予以救助，勿以極端方式解決問題，徒留遺憾及傷痛予家人，另可撥打生命專線1995、安心專線0800-788-995，將有心理輔導師關懷與傾聽。

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安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

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