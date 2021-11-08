為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男子酒後情緒失控揚言輕生 警方安撫趁勢奪下菜刀解除危機

    警方到場安撫蔡男情緒。（記者歐素美翻攝）

    警方到場安撫蔡男情緒。（記者歐素美翻攝）

    2021/11/08 11:54

    〔記者歐素美／台中報導〕33歲蔡姓男子疑因背負家中經濟重擔，酒後一時想不開，竟拿菜刀意欲自殘輕生，台中市清水警分局安寧派出所所長王凱政與員警葉梓皓獲報，趕往現場，見蔡男滿身酒味，情緒十分激動，王凱政以了解蔡男處境方式細心勸說，強調「我們都是為了生活在努力著，若有什麼三長兩短，家中年邁的母親與年幼小孩要怎麼辦。」，見蔡男有所鬆動，趕緊搶走其手中菜刀，結束一場危機。

    10月31日晚間9點多，安寧派出出獲報住在梧棲區信義街的蔡男（33歲）持刀欲輕生，立即趕往現場，發現蔡男拿著菜刀架住脖子揚言輕生，情況危急，所長王凱政立即請在場民眾保持距離，並不斷安撫蔡男情緒，傾聽蔡男心中不滿及痛苦，並加以開導，以卸下蔡男心防，隨後趁機奪走蔡男的菜刀，順利化解危機。

    家屬表示，蔡男為家中經濟支柱，因背負貸款壓力大，酒後才情緒失控想不開，還好警方即時到場協助。警方表示，民眾如有問題可隨時向鄰近警方求助，為民服務是警察工作重點之一，警方將協助尋求社會資源管道予以救助，勿以極端方式解決問題，徒留遺憾及傷痛予家人，另可撥打生命專線1995、安心專線0800-788-995，將有心理輔導師關懷與傾聽。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不好意思打擾子女生活 台中獨居婦「憂鬱」忽生不好的念頭
    2021/11/07 10:45

    不好意思打擾子女生活 台中獨居婦「憂鬱」忽生不好的念頭
    高雄旗山武鹿橋下發現男屍 初步排除他殺
    2021/11/06 19:39

    高雄旗山武鹿橋下發現男屍 初步排除他殺

    國家品牌首獎 國衛院合作發表
    男子診斷出怪病 公園內輕生亡
    2021/10/31 11:24

    男子診斷出怪病 公園內輕生亡
    「草東沒有派對」鼓手疑輕生 衛福部︰情緒異常冷靜恐為徵兆
    2021/10/30 20:31

    「草東沒有派對」鼓手疑輕生 衛福部︰情緒異常冷靜恐為徵兆

    第18屆夢想資助計畫資助餐飲服務業疫後復甦
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播