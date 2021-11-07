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    首頁　>　社會

    宛如打保齡球 廂型車駕駛推撞15輛車多處擦撞傷

    陳男駕駛黑色廂型車，推撞15輛汽機車。（記者張瑞楨翻攝）

    陳男駕駛黑色廂型車，推撞15輛汽機車。（記者張瑞楨翻攝）

    2021/11/07 09:45

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市年約20歲的陳姓男子，今天清晨3時許，駕駛中華廠牌廂型車，行經中市北區的台灣銀行台中分行前卻偏移車道，宛如打保齡球般，推撞汽車2輛、機車13輛，共計15輛汽機車受損，他自己則是身體多處擦撞傷，警方酒測數值0，他自己則說，他到北部辦活動，連夜趕回台中市住處，過於疲憊而精神恍惚，全案無其他人受傷，由陳男與車主洽商理賠。

    監視器畫面顯示，駕駛黑色廂型車的陳男，今天清晨3時3分，行經中市北區進化北路與大德街交叉路口，台灣銀行台中分行大門口前的路旁，停著2輛汽車與10多輛機車，此處道路筆直，但陳男廂型車沿著進化北路的外側車道行進，經過大德街口時，卻突然偏疑車道，短短2、3秒鐘，就撞上路旁汽機車，發出一聲巨大撞擊的聲響。

    中市警局六分局交通分隊調查，當時車內僅陳男1人，頭部、腳部擦挫撕裂傷，送醫無生命危險，警方對陳男酒精濃度測試，並無酒精反應，現場則是一片狼藉，陳男的黑色廂型車前方損毀，他先撞上白色自小客車，白車再推撞前方淺藍色自小客車，淺藍車又往前推撞機車，機車宛如打保齡球或「骨牌」，一輛推擠一輛，共13輛機車傾斜或被撞倒。

    陳男說，他昨天到北部辦活動，今天凌晨連夜趕回台中市住處，行經上述路段時，因疲憊而精神恍惚，進而造成這場意外，市警局六分局長陳家銘呼籲駕駛人，開車時需要極高的專注力，千萬不要疲勞駕駛。

    陳男廂型車先撞上白車，白車往前推撞淺藍車。（記者張瑞楨翻攝）

    陳男廂型車先撞上白車，白車往前推撞淺藍車。（記者張瑞楨翻攝）

    淺藍車往前推撞13輛機車。（記者張瑞楨翻攝）

    淺藍車往前推撞13輛機車。（記者張瑞楨翻攝）

    警方於現場進行鑑定測量。（記者張瑞楨翻攝）

    警方於現場進行鑑定測量。（記者張瑞楨翻攝）

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