老婆外遇矇騙孩子是他的 綠帽夫驗DNA才知當了別人爸

鄭男與妻子結褵多年，未料懷孕生小孩，孩子卻不是他的。（情境照）

2021/11/07 00:14

〔記者吳政峰／台北報導〕鄭姓男子得知老婆外遇，希望她能迷途知返，見她日漸隆起的肚子，一度懷疑是小王的種，但老婆掛保證孩子是他的，惟鄭男半信半疑，等到小孩出生後，他立刻驗DNA，果然發現自己當了別人的爸，氣得理智斷線，和老婆發生肢體衝突，連勸架的小舅子也遭殃。老婆不甘示弱，提起家暴傷害告訴，高等法院日前維持原審新北地院判拘40日的見解。

鄭男與老婆結婚多年，但發現老婆不安於室，常與異性好友往來頻繁，疑似外遇，他屢次勸她收斂一點，但被漠視。到了去年，鄭男抓到老婆外遇證據，兩人促膝長談，又驚知她已懷孕，惟老婆不斷解釋孩子是他的，並非外面小王的種，他才願意維持婚姻。

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但鄭男對老婆的話仍存疑，因此等到小孩出生後，他立刻採集生物跡證，自費前往鑑驗親子DNA，結果顯示小孩不是他的，鄭男氣炸，回家和老婆理論，夫妻倆因而不時爆發口角。

去年6月間，兩人又為此事爭吵，鄭男情緒失控，跟老婆發生拉扯，怒罵「破麻」，小舅子擔心事態擴大，立刻上前勸架，沒想到慘遭池魚之殃，也被波及受傷。老婆與小舅子火大，提起傷害告訴，雖然鄭男表達想和解的意願，但調解當日老婆缺席，無法達成共識。

雙方關係已破裂，難以重圓，老婆因而委請律師協調離婚，並表示如果鄭男同意離婚，將無條件撤回傷害告訴，鄭男因而同意離婚。豈料，婚離了，老婆未撤告，小舅子還要求5萬元和解金，鄭男不願支付和解金，因而被起訴。

新北地院認為鄭男遇到事情不思和平溝通解決，反對老婆與小舅子暴力相向，缺乏尊重他人權利的觀念，決定判他拘役40日。鄭男認為過重，提起上訴，但高院認為原審判決合理，駁回其訴，仍可上訴。

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