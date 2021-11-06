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    基隆八斗子山坡枯骨 神探許耀彬查出是失蹤3年老翁

    基隆市八斗子山坡地日前被人發現一具枯骨，基隆市警一分局尋人達人許耀彬（右），從死者穿的毛線帽等遺物，供家屬認出是3年前失蹤的許姓老翁。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市八斗子山坡地日前被人發現一具枯骨，基隆市警一分局尋人達人許耀彬（右），從死者穿的毛線帽等遺物，供家屬認出是3年前失蹤的許姓老翁。（記者林嘉東翻攝）

    2021/11/06 18:22

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市八斗子山坡地日前被人發現一具枯骨，基隆市警一分局尋人達人許耀彬，從死者穿的毛線帽、鞋子等遺物，比對出這具枯骨，就是3年前失蹤的許姓老翁，讓遍尋不著許翁的兒子感激不已：「謝謝你不放棄，終於讓幫我們找到父親了！」

    3年前，84歲的許翁在基隆市八斗子住處留下遺書後失蹤，家人遍尋他常去的地方，都找不到；報案協尋，也都音訊全無。

    許的兒子甚至跑到基隆市一分局三組找尋人達人許耀彬幫忙，許員比對數百筆失蹤人口，也找不到許翁，宛如人間蒸發。

    上月19日，一名工人在距離許翁住處2公里處山坡地除草時，赫見一顆頭顱及人體骨骼，立即報警；由於已成枯骨，死者穿的衣服內也無證件或可識別之物，處理的警二分局警員只好以無名屍身分，上傳到警政署全國身分不明系統，再找尋找失蹤人口經驗豐富的許耀彬幫忙。

    許組長依死者穿的毛線帽及球鞋尺寸，判斷應為老人的遺物，死亡時間應該是冬天，與3年前失蹤的許翁時間相近，遂將毛線帽及鞋子照片供許翁兒子指認。

    許翁兒子看到毛線帽、鞋子，當場紅了眼眶：「是我爸爸的！」；經採集DNA分析比後，確定這據枯骨就是許翁。

    由於許翁兒子家境貧困，無力殮葬，經家屬同意，許組長轉介「中華民國善願愛心協會」協助免費殮葬，該協會將擇日協助家屬辦理告別式、火化及晉塔安奉，讓許老先生落葉歸根。

    許翁的兒子不斷向許耀彬致謝：「謝謝你不放棄，幫我們找到父親了！」，終於找回離家3年的父親，彌補他心中最大的遺憾。

    基隆市八斗子山坡地日前被人發現一具枯骨，基隆市警一分局尋人達人許耀彬，從死者穿的毛線帽等遺物，比對出這具枯骨，就是3年前失蹤的許姓老翁。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市八斗子山坡地日前被人發現一具枯骨，基隆市警一分局尋人達人許耀彬，從死者穿的毛線帽等遺物，比對出這具枯骨，就是3年前失蹤的許姓老翁。（記者林嘉東翻攝）

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