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    首頁　>　社會

    上山尋友機車燒成廢鐵 高雄男子台東負傷離奇失蹤

    巡守隊員搜尋失蹤王男，徒勞無功。（記者陳賢義翻攝）

    巡守隊員搜尋失蹤王男，徒勞無功。（記者陳賢義翻攝）

    2021/11/01 20:22

    〔記者陳賢義／台東報導〕領有殘障手冊的高雄62歲王姓男子被通報協尋，旿天下午現身在台東嘉林道一處檳榔園，被部落巡守隊員見其腳有燒傷，趨前關心隨後離去，未料卻在下山途中看見疑以王男騎乘機車被燒成廢鐵，而王男猶如人間蒸發般離奇失蹤，警方偕在地巡守隊動員搜索中。

    警方調查，王男疑似獨自騎機車上山訪友，但半路車子意外故障，巧遇巡守隊員時曾表示正在尋找水源，雖然腳有燒傷，還能鎮定要菸抽，言談舉止無異，雙方短暫交談就自行離去。巡守隊下山經過王男指稱機車停放位置，赫然發現一輛被燒成廢鐵僅剩骨架的機車殘骸，一旁還散落未燒盡的保暖衣物和雜物，且發現王男身分證件。

    由於林區廣闊加上王男領有殘障手冊，巡守隊員憂心他失智迷途。利嘉村長林肯毅表示，王男說詞詭異，兩度帶著巡守隊、派出所警員上山找尋，但都徒勞無功，大家都擔心王男會無法研判方向身陷林區。

    警方經向家屬求證，王男已失蹤一段時日，且有輕微失智現象，研判王男是從高雄騎機車到台東山區，曾說要找朋友檳榔工寮，最後也出現在檳榔園中；至於機車為何會被燒毀，仍須調查釐清。

    疑似王男騎乘的機車被燒成廢鐵，王猶如人間蒸發般離奇失蹤。（記者陳賢義翻攝）

    疑似王男騎乘的機車被燒成廢鐵，王猶如人間蒸發般離奇失蹤。（記者陳賢義翻攝）

    草叢間發現疑似王男配戴的安全帽。（記者陳賢義翻攝）

    草叢間發現疑似王男配戴的安全帽。（記者陳賢義翻攝）

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