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    首頁　>　社會

    「撥開員警放在他肩膀上的手」被控妨害公務 男子獲判無罪

    張男酒後到派出所做筆錄，被控對員警咆哮、拉扯造成2名員警受傷，桃園地院法官從員警證詞及蒐證畫面，認為張男僅是將警員放在其肩膀上的手撥開，並未見主動攻擊行為，難認有妨害公務犯行，予以無罪。 （記者鄭淑婷攝）

    張男酒後到派出所做筆錄，被控對員警咆哮、拉扯造成2名員警受傷，桃園地院法官從員警證詞及蒐證畫面，認為張男僅是將警員放在其肩膀上的手撥開，並未見主動攻擊行為，難認有妨害公務犯行，予以無罪。 （記者鄭淑婷攝）

    2021/11/06 12:25

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市張姓男子被控酒後到派出所，對員警咆哮、拉扯造成2名員警受傷，被依妨害公務罪送辦，桃園地院法官勘驗蒐證畫面，認為張男僅是將警員放在其肩膀上的手撥開，隨即就被壓制在地，並未見主動攻擊行為，員警傷勢不排除是壓制過程所致，難認有妨害公務犯行，予以張男無罪。

    張男去年12月21日下午4點多，到龜山警分局大華派出所，員警見他滿身酒氣要求離開時，張男被控對員警咆哮、拉扯，造成2名員警各有手部擦挫傷等傷勢，張男隨即被送法辦，檢方依員警說詞、職務報告、蒐證影片、診斷證明等證據，依妨害公務罪向桃園地院聲請簡易判決。

    張男矢口否認犯行，辯稱是收到通知到派出所做筆錄，去了2次因太晚或承辦員警不在，事發當天他請假再次前往，卻被員警要求離開，他隨即拿起手機錄影，員警將手機拍掉，他被推倒時後方員警跟著跌倒，傷勢應是這樣造成的，不是他所致；另因員警用手碰觸他，他只是用手撥開，就被控妨害公務並被逮捕。

    法官從員警證詞「張男用手將我放在他肩膀的手撥開」、「沒有攻擊員警行為」，另勘驗蒐證畫面，張男僅有將員警放在其肩上的手撥開，隨即被壓制在地，並未見主動攻擊行為，且撥手前張男都將雙手舉起或身後，似在避免被誤認有攻擊行為，難認他有妨害公務犯行，員警傷勢不排除是壓制過程所致，予以張男無罪。

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