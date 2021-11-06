兩派投資賭博網翻臉！新北兩天3起槍擊砸店案 15人被逮

新北三重、蘆洲與板橋警分局轄區，連續兩天傳出娛樂公司遭砸店、開槍案，警方偵辦重大刑案，發現為投資博奕網分紅不均，引發重大治安事件，三重警方拘提砸店惡煞到案。（記者吳仁捷翻攝）

2021/11/06 09:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重、蘆洲區4日清晨連傳幫派背景濃厚的娛樂公司遭砸店、開槍案，5日凌晨板橋也傳槍擊案，案發後三個分局、刑大啟動偵辦，清查發現，這3起砸店、槍擊案，起因疑為投資賭博網路引發紛爭，雙方因財務糾紛隔空互嗆，烙人砸店、開槍，警方一天內逮捕涉案15名幫派份子，全力清查背後其餘黑幫勢力介入。

據了解，不法份子疑共同投資賭博網站吸引大批賭客簽賭，但因投資財務糾紛而拆夥，雙方先於網路互嗆輸贏，引發連續衝突，專案小組5日晚間持檢方核發拘票，拘提涉嫌三重砸店案潘姓、陳姓及黃姓等7名惡煞到案，搜出做案用的鋁棒3支、刀械4把及空氣槍1把。

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警方今天凌晨也拘提涉及蘆洲花藝店開槍案的許姓主嫌、6名共犯，查扣做案改造槍枝1把；另外，警方逮獲涉及板橋槍擊案的蔡男，警方逮捕時也查扣1把改造槍枝1把，三案共查獲15名嫌犯，依槍砲、毀損及妨害秩序、組織犯罪等罪移送偵辦，除建請羈押，檢警將續追背後是否涉及幫派糾紛，持續打擊黑幫決心。

因新北地區連續兩天陸續發生砸店、開槍等重大治安事件，新北市警局長黃宗仁要求刑事警察大隊與轄區分局組成專案小組全力追查，除了法辦砸店、開槍惡煞，更徹底剷除治安動盪不法利益，黃宗仁也向黑幫宣戰，「敢在新北開槍鬧事，絕對一個也別想跑」，遏止黑幫囂張氣焰。

三重警方拘提砸店惡煞到案。（記者吳仁捷翻攝）

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