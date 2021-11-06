為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    喝酒又吃安眠藥... 他「夢遊開上國道」自撞 法官判無罪

    衛福部食藥署指出，使蒂諾斯（STILNOX）是相關成分安眠藥最為人知的藥品。（取自食藥署網站）

    衛福部食藥署指出，使蒂諾斯（STILNOX）是相關成分安眠藥最為人知的藥品。（取自食藥署網站）

    2021/11/06 06:44

    〔記者王捷／台南報導〕黃姓男子因精神疾病發作，灌了威士忌，又吃處方安眠藥使蒂諾斯（stilnox），醒來時他已在派出所，後腦杓還多了一道疤，原來他夢遊把車開上國道酒駕自撞，但記憶斷片；台南地院認為，如果沒有行為能力，即使喝酒開車是事實，也不能讓人入罪，因為無法證明黃男明知服藥會有夢遊駕車的副作用又故意服藥，所以判處無罪。

    在酒駕審判的實務上，常有嫌犯會辯解，他喝醉了所以不知道自己開車，以為可以用「沒有犯案故意」，為自己的酒駕行為開脫，但是喝醉會有脫序行為，這是可預見的後果，而被告明知道喝多會出事仍去喝酒，所以通常院檢不會採信這種辯詞，會認為被告有犯案的故意。

    但是黃男酒駕上國道自撞的案子，台南地院法官認為案件的爭議點是黃男酒駕時是否在夢遊的狀態，以及黃男是否知道吃了處方安眠藥會不會夢遊？

    今年五月，國道警方接到通報，有自撞車禍，當時看到黃男站在一輛車頭毀損的車前，滿臉是血跡，當時警方將他送往醫院縫合後腦勺的撕裂傷，並對他酒測，他的酒測值是0.25毫克，檢察官提出的公訴大意是說，黃男明知道酒後不能開車又開車，觸犯公共危險罪。

    而黃男自稱，他是恐慌症發作，先在家喝了威士忌大概兩百毫升，又吃了安眠藥，他不曉得自己有開車，地院調出筆錄錄影的逐字稿，可以發現黃男與警方的對談似乎沒有對上，明明是自己開車，卻又說他開車載著爸媽，還說父親語無倫次在車上抱怨，全車的人都聽不懂，他還一直摳著後腦的傷口，完全想不起來自己為什麼受傷。

    由於黃男提出了就醫證明，以及到耳鼻喉科領藥的明細，法官對此詢問診所，在給藥時是否會告訴患者，服藥後會有夢遊的副作用，而診所回函，夢遊副做用的發生機率很低，大概是0.1％至1％，不會特別告訴病患。另外，與酒精併用超過劑量的stilnox似乎會增加夢遊風險，出現夢遊的時間為服藥後1至6小時。

    所以法官認為，服用該藥發生夢遊的機率很低，但黃男自稱無意識駕車，也是有可能的，因為沒有足夠證據能證明黃男亂說，也沒證據顯示，黃男明知吃藥會有危險副作用還去吃，導致酒駕，所以依法做出無罪判決。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    又是酒駕害命！高雄騎士等紅燈 遭轎車衝撞送醫不治
    2021/11/04 18:05

    又是酒駕害命！高雄騎士等紅燈 遭轎車衝撞送醫不治
    疑酒駕連環撞棄車逃逸 高市警追緝落跑駕駛
    2021/10/08 09:29

    疑酒駕連環撞棄車逃逸 高市警追緝落跑駕駛

    十年有成 弘暉機構回老家推案
    無照酒駕撞車釀6傷 拆掉車牌躲香蕉園被揪出判刑
    2021/10/06 09:08

    無照酒駕撞車釀6傷 拆掉車牌躲香蕉園被揪出判刑
    2車路口碰撞賓士再撞圍籬 駕駛拒測被查出酒駕
    2021/09/28 10:59

    2車路口碰撞賓士再撞圍籬 駕駛拒測被查出酒駕

    New Focus Lv2超質型
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播