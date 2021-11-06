喝酒又吃安眠藥... 他「夢遊開上國道」自撞 法官判無罪

衛福部食藥署指出，使蒂諾斯（STILNOX）是相關成分安眠藥最為人知的藥品。（取自食藥署網站）

2021/11/06 06:44

〔記者王捷／台南報導〕黃姓男子因精神疾病發作，灌了威士忌，又吃處方安眠藥使蒂諾斯（stilnox），醒來時他已在派出所，後腦杓還多了一道疤，原來他夢遊把車開上國道酒駕自撞，但記憶斷片；台南地院認為，如果沒有行為能力，即使喝酒開車是事實，也不能讓人入罪，因為無法證明黃男明知服藥會有夢遊駕車的副作用又故意服藥，所以判處無罪。

在酒駕審判的實務上，常有嫌犯會辯解，他喝醉了所以不知道自己開車，以為可以用「沒有犯案故意」，為自己的酒駕行為開脫，但是喝醉會有脫序行為，這是可預見的後果，而被告明知道喝多會出事仍去喝酒，所以通常院檢不會採信這種辯詞，會認為被告有犯案的故意。

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但是黃男酒駕上國道自撞的案子，台南地院法官認為案件的爭議點是黃男酒駕時是否在夢遊的狀態，以及黃男是否知道吃了處方安眠藥會不會夢遊？

今年五月，國道警方接到通報，有自撞車禍，當時看到黃男站在一輛車頭毀損的車前，滿臉是血跡，當時警方將他送往醫院縫合後腦勺的撕裂傷，並對他酒測，他的酒測值是0.25毫克，檢察官提出的公訴大意是說，黃男明知道酒後不能開車又開車，觸犯公共危險罪。

而黃男自稱，他是恐慌症發作，先在家喝了威士忌大概兩百毫升，又吃了安眠藥，他不曉得自己有開車，地院調出筆錄錄影的逐字稿，可以發現黃男與警方的對談似乎沒有對上，明明是自己開車，卻又說他開車載著爸媽，還說父親語無倫次在車上抱怨，全車的人都聽不懂，他還一直摳著後腦的傷口，完全想不起來自己為什麼受傷。

由於黃男提出了就醫證明，以及到耳鼻喉科領藥的明細，法官對此詢問診所，在給藥時是否會告訴患者，服藥後會有夢遊的副作用，而診所回函，夢遊副做用的發生機率很低，大概是0.1％至1％，不會特別告訴病患。另外，與酒精併用超過劑量的stilnox似乎會增加夢遊風險，出現夢遊的時間為服藥後1至6小時。

所以法官認為，服用該藥發生夢遊的機率很低，但黃男自稱無意識駕車，也是有可能的，因為沒有足夠證據能證明黃男亂說，也沒證據顯示，黃男明知吃藥會有危險副作用還去吃，導致酒駕，所以依法做出無罪判決。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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