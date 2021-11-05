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    男誆女學生入屋修電器強制猥褻 檢起訴建請從重量刑

    宜蘭地檢暑以妨害性自主罪嫌起訴石男，並建請宜蘭地方法院從重量刑。（示意圖）

    宜蘭地檢暑以妨害性自主罪嫌起訴石男，並建請宜蘭地方法院從重量刑。（示意圖）

    2021/11/05 12:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕已婚石姓男子與未滿16歲高職學生小花（化名），互為上下樓的租客鄰居，不過石男以電視機程式有異為理由，請小花進門幫忙，卻猥褻小花並要求「打炮」，小花事後在師長陪同下報警；由於石男案發6個月前，也犯下手法雷同案件，宜蘭地檢暑以妨害性自主罪嫌起訴石男，並建請宜蘭地方法院從重量刑。

    今年9月，石男到小花租屋處詢問能否上樓處理電視機程式，當時小花母親來給女兒送晚餐，石男與小花母親打完招呼後離開；一個多小時後，石男再次到小花租屋處請小花協助。

    小花到石男租屋處協助處理過程中，石男欲為小花按摩，但小花拒絕並想離開，門口卻被石男擋住，只好讓石男按摩，石男卻以抓胸、親吻脖子的方式猥褻，並佯稱屋內有監視器，威脅小花如果不從，就把影片散播到小花學校。

    石男提議到小花租屋處，小花拒絕，但石男緊跟小花回小花租屋處，趁小花來不及關門，尾隨進屋內，進行猥褻行為，還說趁小花還沒力氣前打炮，小花反抗數次，後來石男因無法勃起加上太太將要回家，才停止強制猥褻行為。

    數天後，小花在學校師長陪同下向警方報案，宜蘭地檢署指揮偵辦後，認為石男所為犯下刑法強制猥褻罪嫌，提起公訴；石男對於未滿16歲小花，以強暴、脅迫等違反意願方法進行猥褻行為，造成小花心靈受創，另外石男3月也犯案，手法雷同，以強制猥褻罪嫌遭到起訴，兩案相隔僅6個月，且石男在2案偵查期間飾詞否認，仍無悔意，建請宜蘭地方法院從重量刑，以示警懲。

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