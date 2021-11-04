短髮帥妹突變身長髮蛇蠍女！ 殺包養男酒店妹驚人變化曝光

林女從短髮帥妹變身長髮正妹，造型令人驚艷。（翻攝林女臉書，本報合成）

2021/11/04 22:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕30歲林姓酒店小姐涉嫌殺害長期包養她的51歲張姓男子，甚至全家人參與棄屍，有媒體封她「蛇蠍女」。不過，從林女臉書貼文發現，2年前的她仍是蓄著短髮中性打扮的帥妹，但去年底突然變成長髮電眼美女，甚至種了假睫毛，造型180度大轉變。

據了解，林女在北部從事八大行業，因疫情因素一度成為傳播妹，死者張男去年認識林女，立即被她長髮秀氣外型吸引，進而交往，每月還給10萬元包養費等。不過，林女從未在個人臉書公開放上她與張男的照片，感情狀態也顯示「單身」。

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經查，林女有多個臉書帳號，其中一個帳號記錄她從2012年至最近的狀態，林女經常發文，尤其是帥氣短髮造型個人照，每當一貼文就有不少留言：「好帥」，林女對此也相當得意。而林女也常分享同志感情、結婚等影音，認同多元成家理念，有時狀態也透露對愛情的渴望，甚至與女性友人對話，「下輩子要當男生」。

不過，愛發文的林女，從去年1月初發出一張她蓄短髮與女性友人合照後，相隔10個月才又發文，而這時她已經變成長髮妹。今年初起，她開始密切發文，也貼出不少長髮飄逸的照片，美得令人驚艷。

據了解，變身長髮的林女聲音「嗲嗲的」，也不會亂買名牌，很得張男喜愛。不過，張男友人看出林女疑有雙性戀傾向，勸他不要放情太深，但張男認為誰沒過去。後來兩人經常為錢吵架，張男不解每個月給林女至少給10~15萬元，為何還會喊沒錢？

檢方說，短髮林女與長髮林女都是本人，至於她為何突然蓄長髮？性向？以及是否因家庭經濟有危機才決定下海到酒店上班賺錢？相關問題並沒多問，目前可確定，張男確實曾與林女同居及交往，至於林女殺人動機仍待釐清。

2年前的林女仍是蓄著短髮中性打扮的帥妹。（翻攝林女臉書）

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