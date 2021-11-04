「你知道我壓力大嗎？」 員工持刀捅上司獲輕判

案發處位於工廠的機台旁。（記者張瑞楨翻攝）

2021/11/04 17:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市大雅區一家冷鍛工廠的楊姓員工，不滿蔡姓上司的管理，今年7月7日晚間請假，卻又持刀到工廠，詢問蔡男「我平常對你怎麼樣？」、「你為何要這樣對我？」之後，語出「我就是要讓你死」，持水果刀刺入蔡男腹部，隨後打電話報警自首，蔡男傷重但幸好送醫撿回一命，楊男辯稱無殺人犯意，台中地院認為他觸犯殺人未遂罪，但他自首可減輕其刑，且願意賠償4萬4000元（尚未給付），法官輕判徒刑3年4月，可上訴。

判決書指出，42歲有公共危險罪前科的楊男，不滿上級蔡男的管教，7月7日晚間他原本請假要去醫院做復健，卻又攜帶水果刀到工廠，蔡男問他「你不是去做復健嗎？」，蔡男沒答覆，反問「我平時對你怎麼樣？」、「你為什麼要這樣對我？」，突然持刀刺入蔡男腹部，還失控喊說：「你知道我壓力很大嗎」。

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蔡男往後方逃跑時摔倒，楊男於追逐時，又持刀劃破蔡男的頭部，再將蔡男壓制地上說，「我就是要讓你死」，蔡男好言相勸，楊男才恢復平靜，並打電話報警，坦承「我殺人，我要自首」，警方將蔡男送醫，他的傷勢不輕，小腸等處穿孔，體內腹壁傷口達10公分，急救後倖免於難。

台中地院審理時，楊男辯稱無殺人之意，但法官卻認為，他主觀上具有殺人的不確定故意，楊男為蔡男的下屬，僅因不滿管教即持刀企圖殺人，但考量他犯後坦承犯行，願賠償4萬4000元和解，但因羈押迄今而尚未給付，殺人未遂可處死刑、無期徒刑或10年以上徒刑，法官輕判徒刑3年4月，可上訴。

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