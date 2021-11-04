限量1萬份只送不賣！ 2022台南「火神勇者」消防月曆亮相

2022台南「火神勇者」消防月曆今正式亮相，此次製作1萬份，只送不賣，未來將提供各項消防宣導活動時，抽獎分送。（記者萬于甄攝）

2021/11/04 16:09

〔記者萬于甄／台南報導〕「真實演出消防眷屬日常！」2022年台南消防月曆今正式亮相，跳脫傳統思維，以消防人員最真實的情感與溫馨故事為主題，呈現12種心情故事與寫照，消防局表示，今年製作限量1萬份月曆，只送不賣，後續將透過各大隊舉辦消防宣導活動時抽獎贈送，歡迎民眾踴躍收藏。

消防局表示，2022年台南市消防形象月曆及影片正式發布，概念來自於職人劇「火神的眼淚」，希望透過不同故事反映出消防員發揮團結的精神，以及在家庭、親人與伴侶的支持下，勇於挺身捍衛的意志。

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其中，擔任6月「親情」主題的消防夫妻檔蔡承諭、賴宛詩，兩人說，很難得可以參與消防月曆的拍攝，且是跟家人一起參與，此次消防月曆除拍攝消防人員與親人朋友間的互動外，也呈現消防人員平時工作的辛勞與樣貌，讓社會大眾可更進一步了解，相信是別具意義的月曆。

市長黃偉哲指出，台南消防月曆不同於其他縣市的猛男月曆，今年透過專業企劃，將消防與台南著名景點孔廟、赤崁樓、奇美博物館、安平遊艇港、南市總圖及美術館等融合，搭配防災、防火及救護等宣導標語，宣達民眾消防安全正確觀念，並建立消防局專業形象。

消防局說明，2022台南「火神勇者」消防月曆由奇美實業贊助，以團隊、希望、責任、選擇、努力、親情、崇拜、童貞、愛情、挫折、友情及堅持為每月主題，除鼓勵大家勇於追求夢想外，更期許療癒消防人員的心靈。

2022年台南「火神勇者」消防月曆今正式亮相，市長黃偉哲（中）也抽空前往鼓勵。（記者萬于甄攝）

台南消防月曆也展現消防人員平時努力工作與訓練。（記者萬于甄翻攝）

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