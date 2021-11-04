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    酒店妹殺包養男、父母弟都涉案 老家鄰居驚：這家父母常為錢吵架

    酒店妹設局殺害包養男，父母弟都涉案。（記者顏宏駿翻攝）

    酒店妹設局殺害包養男，父母弟都涉案。（記者顏宏駿翻攝）

    2021/11/04 11:50

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣驚傳30歲酒店小姐林女涉嫌夥同他人，殺害包養她的51歲張姓男子，並將張男綁上40公斤重大石塊棄屍在東螺溪，檢方認為林女的父母與弟弟都涉有重嫌向法院聲請羈押，消息傳回林女老家，鄰居都大為震驚，鄰居透露林女的父母經常為錢吵架，吵到鄰居只好報警方處理，但仍沒想到一家4人都涉案。

    林女的老家在彰化縣福興鄉，林女的父母早婚，父親才50歲、母親才49歲、弟弟24歲，目前住處是跟親友租屋，林父曾經做過佛具噴漆工作，林母則是家庭主婦，兩人育有3女1男，在酒店上班的林女在家排行老大，林弟是排行老三，次女已嫁到外地。

    林女的鄰居表示，林女很少回來，但林家父母很常吵架，常常吵到不可開交，都是為了錢在吵架，林母個性也強悍，每次吵架就算在50公尺之外都聽得到聲音，鄰居都會嚇到報警處理，警方也來過好幾次，但除此之外，林家就像一般家庭一樣，看起來並無異狀。

    鄰居指出，林家很少跟鄰居往來，但得知一家4人都涉案，仍是驚訝不已，根本無法置信，看到新聞報導張男買BMW給林女，才回想起來，林家以前都開黑色轎車，今年突然停放BMW車輛，由於這台BMW車輛常常都響起警報器，整條巷子都會聽得到。

    鄰居透露，林女、林弟與附近鄰居很少往來，鄰居也都很少看到人，至於林家所停的BMW車輛到底是誰在開，鄰居只說有看到車輛會開出去，只是到底誰開車，就不清楚了。

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