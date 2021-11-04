債務糾紛涉灌毒凌虐棄屍 主嫌二審判刑15年半

高雄高分院依殺人罪判處丘男有期徒刑15年6月，孫和鄭則改依私行拘禁罪，分別徒刑3年6月和3年2月，均可上訴。（資料照）

2021/11/04 09:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市男子丘兆義因20萬元債務，被控夥同孫姓、鄭姓友人囚禁黃姓男子31小時，私刑凌虐並灌毒致死後棄屍山區，高雄高分院昨天上午宣判，依殺人罪判處丘有期徒刑15年6月，孫和鄭則改依私行拘禁罪，分別徒刑3年6月和3年2月，均可上訴。

據了解，邱男與被害人黃男有20萬元債務糾紛，並自認在處理毒品事宜遭黃背叛，憤而懷恨在心，乃於2019年5月14日晚間9點多，駕駛租來小客車，夥同孫姓、鄭姓友人在高雄市苓雅區強押黃上車，載往汽車旅館。

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隔天凌晨2點多，丘等人抵達高市彌陀區魚塭後，涉嫌持續凌虐黃男，並強灌喝下摻有安毒的污水後，黃男出現急性中毒，包括意識混亂、身體劇烈痙攣、抽搐、翻白眼，並口吐白沫等嚴重症狀。

由於丘等人未將黃送醫，黃男終因傷重死亡，被載往大寮山區棄屍，5個月後被人發現時已成白骨。

檢警調查，黃遭囚禁31小時又30分鐘期間，丘等人不斷凌虐他，除持木棒、廢棄電風扇痛毆他，或命其在地上爬滾蠕動，再以球棒毆打其臀部，甚至用大型鐵剪夾剪他小指等。今年3月初，高雄地院依殺人、棄屍等罪，分別判處丘、孫和鄭3人，有期徒刑16年、13年和11年6月。

丘等人不服上訴高雄高分院，合議庭上午宣判，僅認定丘觸犯殺人罪，孫、鄭不構成殺人罪，改依私行拘禁罪，從輕量刑。

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