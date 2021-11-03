買泰達幣被劫走1500萬…男遭拖行受傷 求償150萬結果出爐

葉男帶1500多萬元現金交易泰達幣，遭對方搶劫拖行受傷，台南地院判2名劫犯要賠50萬多元。（資料照）

2021/11/03 23:51

〔記者王俊忠／台南報導〕葉姓男子於2019年11月間帶著1500多萬元現金，到台南高鐵站向賣家買「泰達幣」，進到對方車內，遭吳姓、蔡姓男子強搶裝現金的背包，葉男往車外逃，慘遭拖行數公尺，身上多處擦挫傷，向吳男等人求償150萬餘元。台南地院認定強盜傷人歹徒是吳男、蔡男，判兩人須連帶賠償50萬餘元。

葉男控訴，高姓男子等8人，先由高男、劉男以LINE等通訊軟體跟他聯絡，假裝要以1502萬5000元價格賣他50萬顆泰達幣，他信以為真，在高雄的銀行提領鉅款放在行李箱與後背包，2019年11月28日下午3點多搭高鐵到台南站與對方交易。

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對方指派吳男、蔡男駕駛楊男出借的車子到高鐵台南站取款，周姓、高姓與涂姓等3人開車在附近接應。當天下午5點多，葉男與吳男、蔡男在高鐵站外碰面，吳、蔡兩人假裝要清點現金，請葉男帶現金上車談。

葉男上車後察覺有異，想下車離去，吳男、蔡男見騙不成，蔡男強拉葉男後背包，葉男緊抓背包，急忙往車外逃，吳男見狀猛踩油門，葉男慘遭車子拖行數公尺，身體疼痛不堪，不得不放手，吳、蔡兩人得逞，駕車揚長而去。

葉男向8名被告求償醫療費與慰撫金共150萬多元，但台南地院法官審認強盜葉男致傷的是吳、蔡兩人，判吳男、蔡男要賠醫療費與慰撫金共50萬多元給葉男，還可上訴。至於葉男遭對方強盜的1500餘萬元現金，葉男說，這由訴外人張姓、顧姓兩人自行向被告等人求償。

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