退家庭LINE群組還想休妻 法官查出無情夫才該被休

新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

2021/11/03 16:58

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓男子結婚25年的，指控妻子林女誣賴他有小三，讓他長期處於恐懼之中，向法院訴請休妻，然而法官調查後，卻發現明明是陳男變心，先是逼妻子離婚，接著退出家庭LINE群組，最後索性離家出走，新竹地院法官認為可歸責較多的顯然是陳男，要提離婚訴訟也是妻子才有理由，最終駁回陳男休妻之訴。

陳男說，妻子生性多疑，長期無端指摘他與人通姦、外遇、帶女人回家睡，並以言語羞辱他與父親，且因懷疑他與異性有不正當男女關係，而檢查他手機、打電話到他辦公室，並打電話給他同事，嚴重影響工作，甚且威脅要向他上司投訴他外遇情事，妻子舉動亦影響到子女，導致子女視他如空氣，讓他長期處於緊繃、憤怒、恐懼情緒中，而受有極大精神傷害，因此訴請休妻。

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妻子林女則說，婚後感情如膠似漆，從未懷疑先生有外遇，反係先生突於2019年起無故離家不歸，更改帳單地址、退出LINE家庭群組，她打電話關心先生，卻屢遭掛電話，並逼她離婚。

法官發現林女LINE先生：「下星期我會努力找房子搬出去」、「我不知道我做錯什麼事」、「我也不知道你做了什麼，讓你突然改變這麼多，完完全全的改變」、「如此凌遲我，而我不知道自己犯什麼大罪」等語，而陳男回覆：「是我不好，你不必搬出去，拜託你」、「那晚我提離婚，你不知道嗎？離婚這事終究會要被發生的！」

林女：「我知道了，你這個答案，我想我百分百確定了，你是有心愛的女人」、「請記得你一早歡欣的出遊與人同歡時，是我的悲傷、我的淚水」、「全世界的人都清楚明白是什麼？你也默認是出軌、外遇」、「你對婚姻不忠，甚至離家出走，與人同居，棄妻小不顧」、「你現在要和別的女人出國，你說得過去嗎」、「你要照顧另一個家」、「跟女人在一起就關機、關網，怕追蹤，怕女人生氣，怕破壞恩愛」、「你怎麼這麼可惡，惡質，有外遇，玩女人…幾個女人睡過我的床？」、「你不是人，是畜生，是禽獸！」、「做虧心事的人，與人通姦的人是你」、「跟那女人多久」、「我的條件盡快完成，我立刻簽！」

法官調查，是陳男先向妻子提出離婚要求，且未告知離婚原因，致妻子追問是否外遇，陳男就逕自離家分居迄今，未有任何具體修補、挽救婚姻行為，而妻子嘗試挽回婚姻，溝通約1年，可認陳男為主要有責者，其可責性顯大於妻子。因此法官駁回陳男休妻之訴。

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