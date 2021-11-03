警埋伏戴3層口罩、先洗澡換衣才敢回家 終於逮到違法排放水肥

蔡男正將水肥排放到空地。（記者許國楨翻攝）

2021/11/03 15:10

〔記者許國楨／台中報導〕保七總隊第三大隊日前接獲民眾檢舉，有不肖業者在台中市梧棲區產業道路旁空地違法排放水肥，嚴重污染環境並造成惡臭，因業者加裝L型排放管，排放便利迅速造成查緝上困難，警方忍著惡臭經過月餘監控、埋伏，終於在昨日當場查獲這輛幽靈水肥車，立即以現行犯逮人送辦。

警方表示，63歲蔡男原經營衛生工程行，承攬抽取水肥工程，負責住家廁所、水管包通工程，為一條龍服務客戶，因台中市環保局免費提供水肥清運、清溝服務，造成蔡男生意慘淡，在節省成本考量下，見梧棲區該空地隱密沒有耕種且長滿雜草，多次前往該空地排放棄置水肥。

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由於蔡男為躲避查緝，更自行在水肥車車體加裝L型排放管，讓排放便利迅速，每次排放只要短短幾分鐘即可完成，造成查緝上的困難，導致警方接獲檢舉多次趕往查緝，埋伏過程中還得忍著惡臭，除要戴上3層口罩外，每次回隊部時還要先洗澡，並換掉衣物才敢回家，相當辛苦。

所幸皇天不負苦心人，昨（2）日上午11時許，發現蔡男駕駛水肥車又在該空地非法排放水肥，立即現身查緝逮人，據查，蔡男以每車次2000元承攬抽取水肥工程，迄今約傾倒50至60車次，每車次數量約200至400公斤不等，總計排放棄置約20至30公噸水肥。

由於蔡男未領有環保主管機關核發的廢棄物清除許可文件，市府環保局認定該行為涉嫌違反廢棄物清理第46第4款規定，全案訊後移送台中地檢署偵辦。

保七總隊表示，台中市一般民生水肥應依規定載運至「台中市水肥資源處理中心」妥適處理，隨便棄置排放，除影響環境衛生外，更有可能爆發不明傳染疾病，將持續查緝此類環保犯罪，維護環境衛生、守護民眾健康，並呼籲業者應遵守環保法規，勿存僥倖，因小失大。

蔡男正將水肥排放到空地。（記者許國楨翻攝）

埋伏警方現身查緝。（記者許國楨翻攝）

排放水肥的空地。（記者許國楨翻攝）

警方查扣水肥車。（記者許國楨翻攝）

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