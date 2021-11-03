2里長竊佔里民會堂停車位出租牟利百萬 10萬、30萬交保

基隆市中山區德和里前任里長楊振源、現任里長曾聖為遭檢舉把活動中心6個洽公車位，出租給里民停車，按月收取6000元停車費，累計獲取數百萬元不法利益。基隆地檢署昨深夜複訊後，將2人依涉犯竊佔、貪污治罪條例等罪嫌，分別諭知10萬、30萬元交保。（記者林嘉東攝）

2021/11/03 13:16

〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕基隆市中山區德和里停車位一位難求，2任里長竟把活動中心6個洽公車位，當成私人車庫，出租給里民停車，按月收取6000元停車費，累計獲取數百萬元不法利益。基隆地檢署昨天搜索前任里長楊振源、現任里長曾聖為住處，深夜以2人涉犯竊佔、貪污治罪條例等罪嫌，分別諭知10萬、30萬元交保。

法務部調查局基隆市調查站去年底接獲檢舉，基隆市中山區德和里復興路附近住宅林立，車位一位難求。

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德和里前任里長楊振源、現任里長曾聖為，把里民會堂供里民洽公的6個車位，出租給里民停車，按月收取6000元出租費。

檢舉還指出，承租里民繳付租金後，里長會提供承租里民一個遙控鎖，方便承租里民開啟里民會堂外鐵捲門進出，把里民會堂當成自己的私人車庫，行徑囂張。

案經檢察官吳欣恩指揮調查站蒐證數月後，昨天搜索楊、曾住處與里民活動中心等4處，查扣楊、曾帳戶與帳冊等證物。

據悉，30多歲的曾聖為辯稱，里民繳的租金都捐贈給自己創辦的德和愛心會使用，作為發放獎學金、愛心午餐使用，沒有進自己口袋。

未料，檢調拿出他帳戶金流，直指每個月都有一筆固定的金額進到他帳戶，要如何解釋？曾當場百口莫辯，坦承收取租金。

檢調認定，楊、曾竊佔公有停車位，出租里民停車，謀取私利，涉犯貪污治罪條例等罪嫌，分別諭知2人10萬與30萬元交保。

基隆市中山區德和里前任里長楊振源、現任里長曾聖為遭檢舉把活動中心6個洽公車位，出租給里民停車，按月收取6000元停車費，累計獲取數百萬元不法利益。基隆地檢署昨深夜複訊後，將2人依涉犯竊佔、貪污治罪條例等罪嫌，分別諭知10萬、30萬元交保。（記者林嘉東攝）

基隆市中山區德和里前任里長楊振源、現任里長曾聖為遭檢舉把活動中心6個洽公車位，出租給里民停車，按月收取6000元停車費，累計獲取數百萬元不法利益。基隆地檢署昨深夜複訊後，將2人依涉犯竊佔、貪污治罪條例等罪嫌，分別諭知10萬、30萬元交保。（記者林嘉東攝）

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