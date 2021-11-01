上校承辦「生物偵檢車」採購涉圖利收押 抗告駁回確定

退役上校軍官吳明郎（右著藍衣）。（資料照）

2021/11/01 18:10

〔記者楊國文／台北報導〕國防部上校吳明郎（已退役）被控在2015年間利用辦理「生物偵檢車」採購案，涉嫌圖利廠商「冠宇」國際電訊公司，台北地檢署日前指揮調查局台北市調查處兵分12路搜索吳明郎、承辦人少校邱雅姿及廠商多人相關處所，依貪污治罪條例的圖利罪將吳聲押獲准，邱女獲40萬元交保；吳明郎不服遭羈押，向高等法院提起抗告，高院今傍晚裁定「抗告駁回」確定。

高院駁回抗告理由指出，吳明郎涉嫌貪污治罪條例的圖利罪罪嫌重大，所犯是最輕本刑5年以上徒刑，且可疑財產不明，加上吳自上校退役不久，對軍中部份人士尚有相當影響力，仍有勾串多位證人之虞，若未羈押，難以防止其串證，且為了後續審理起見，因此有羈押吳的必要。

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檢調蒐證獲報，國防部為提升國軍反生物作戰能力，2015年規劃招標採購13輛「生物偵檢車」，預算金額9億4000萬餘元，冠宇、大同及金賓汽車等3家公司參與投標，最後由冠宇以7億5000萬元得標。

檢調調查發現，吳明郎涉嫌利用職務之便，夥同部屬圖利冠宇，使冠宇順利得標，日前發動搜索，約談吳明郎等多人到案說明，將吳等人依貪污治罪條例的圖利罪偵辦。

檢方複訊後，將吳明郎聲押獲准，少校邱雅姿獲40萬元交保；至於冠宇負責人陳銘宏以30萬元、研發處經理沈勳燦15萬交保，其餘4名共犯以20萬至30萬元交保。吳不服被羈押，日前向高等法院提起抗告。

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