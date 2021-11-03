馬公第三漁港連兩天二起意外 奪去二條寶貴人命

馬公第三漁港連兩天傳出意外，讓民眾人心惶惶。（民眾提供）

2021/11/03 11:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公第三漁港連日來不平靜，前一日傳出東邊凸堤碼頭有人落海身亡；今日再度傳出西邊停泊的漁船外籍漁工，凌晨突傳身體不適，到院前已無生命跡象，一連兩天傳出死亡意外，讓民眾心惶惶，呼籲公家機關出面辦理祭改儀式。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日上午四時四十七分，接獲澎湖近海發展協會理事長王淳永報案指稱，停靠於農漁局前碼頭的宏得昇漁船，船上船員意識不清，請消防局派員協助救護。消防局據報後，派遣馬公九二救護車前往救護，到達現場外籍漁工〈約三十五歲）趴臥於船艙艙內，經評估已呈現OHCA狀態。經急救處置後，送往三軍總醫院澎湖分院急救。

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外勞於搶救後仍不治身亡，上午四時五十七分消防局通報澎湖縣政府警察局，由馬公警分局文澳所協助處理。根據了解，前一晚外勞們在船上飲酒，卻發生身體不適趴臥在船艙內，送醫後仍不治身亡的意外，警方已找通譯協助製作調查筆錄，釐清調查相關死亡原因。

另外，前一日在馬公市第三漁港農漁局前港邊落海死亡的呂姓男子 ，經警方調查，死者曾經是新北市警察，因涉入電子遊戲場弊案，遭到判刑入獄，出獄後返回澎湖老家，目前警方正在詢問呂落海的目擊者，並調閱沿途監視錄影帶，了解呂是如何落海，有無外力介入，釐清相關死因。

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