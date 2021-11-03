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    VIP卡點數被盜用！他反憂對方留案底 網友勸：年紀小不是藉口

    一名消費者遺失記名VIP卡，結果被人撿走並盜用點數，讓他猶豫是否要報警處理。（翻攝爆料公社）

    一名消費者遺失記名VIP卡，結果被人撿走並盜用點數，讓他猶豫是否要報警處理。（翻攝爆料公社）

    2021/11/03 12:30

    〔即時新聞／綜合報導〕高雄一名消費者不慎在電子遊樂場「湯姆熊」店內遺失記名VIP卡，後來發現卡片被人撿走並擅用裡面點數。這名消費者因此發文公告，對方行為可能構成侵占，限期請對方主動聯繫，否則將報警處理，但他也猶豫若對方未成年，報警是否會留下汙點？網友則力勸「年紀小不是犯罪的藉口」，希望他不要心軟。

    本月2日，原PO在「爆料公社」發文表示，10月因應湯姆熊新規定申請記名VIP卡，也把先前累積的一萬多點數匯入，結果日前不慎遺失這張卡，打電話請店家協助，才發現卡片被人撿走，「而且還動用了我們存在裏面的點數」。

    原PO寫出對方擅用自己點數的過程，10月30日晚間6時38分，對方為了避開被VIP卡身分核對，「先拿了158點去櫃台存進，然後就直接填單子，用裡面的2500點去換了贈品」。原PO表示，因為對方前一刻才存點數，櫃檯沒有起疑心，「但就是這一個舉動，表示這個人的動機明顯不單純了」。

    「這擺明了是侵佔囉」，原PO向對方喊話，「侵佔遺失物是非告訴乃論，更何況你還把它拿出來用，壞壞」，而且監視器有清楚拍到對方行為，希望當事人或認識當事人者見文可以主動聯繫自己私下和解，但只等到3日晚間6時，時間一到就會去報案，文章引起網友關注。

    原PO補充，店家表示要警員陪同並出具受理單才能調閱監視器，他也坦言，自己很猶豫，若對方是高中生或未成年人，一旦報警處理後就不能回頭，擔心會讓對方留下汙點。

    見文，網友紛紛力勸原PO切莫心軟，「就算是國中生也該為自己的行為付出代價，年紀小不是犯罪的藉口」、「雖然你人很好，但我覺得還是不要姑息養奸」、「教別人小孩不是你義務，仁慈更不是」、「直接報警就好，學校教不會的、家長不肯教或教不會的，直接給社會去教就好」。

    一名消費者遺失記名VIP卡，結果被人撿走並盜用點數，讓他猶豫是否要報警處理。（翻攝爆料公社）

    一名消費者遺失記名VIP卡，結果被人撿走並盜用點數，讓他猶豫是否要報警處理。（翻攝爆料公社）

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